Эксперт рассказал, как туристам избежать проблем из-за закрытия московских аэропортов

В ассоциации отмечают, что чуть дороже билеты на удобные слоты: утром и вечером между городами, куда летают «на один день (Москва — Казань, например), чуть дешевле — на менее удобное время. Дороже в пятницу и воскресенье для направлений „выходного дня“, чуть дешевле — в середине недели.