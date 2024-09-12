Эксперт рассказал, как туристам избежать проблем из-за закрытия московских аэропортов

Posted 12 сентября, 09:55
Published 12 сентября, 09:55
Modified 12 сентября, 09:57
Updated 12 сентября, 09:57
10 сентября, когда несколько населенных пунктов Подмосковья атаковали беспилотники, три аэропорта временно приостановили свою работу. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, утром вторника вовремя из Внуково, Домодедово и аэропорта Жуковский не смогли вылететь более 200 рейсов, в некоторых случаях задержки достигали 20 часов, несколько самолетов приземлились на запасных аэродромах. Эксперты отметили, что ситуация повлияла на маршрутную сеть всех крупных авиаузлов.
Задержки вылетов бывают по совершенно разным причинам, никак не связанным с закрытием воздушного пространства. При этом часто невозможно определить, с чем именно связаны неполадки. Но все же стоит понимать, как минимизировать для себя негативные последствия, связанные со сбоями в расписании.
Многие пассажиры пытаются избежать внеплановых задержек, выбирая рейсы либо рано утром, либо поздно вечером. Как показывает практика, большинство задержек происходит именно в утренние часы.
«Однако как следует из табло московских аэропортов, сбои в расписании могут сохраняться и до второй половины дня, хотя днем средний срок задержки рейсов, конечно, со временем сокращается», — отметили в АТОР.
Кроме того, вылеты в ночные часы и рано утром часто дешевле, это один из главных показателей спроса. А с учетом того, что билеты, как правило, покупаются заранее, предсказать задержки в столичных аэропортах невозможно.
При этом нельзя сказать, что закрытие воздушного пространства над Москвой значительно повлияло на стоимость авиабилетов. Этот фактор в основном зависит от сезонности.
В ассоциации отмечают, что чуть дороже билеты на удобные слоты: утром и вечером между городами, куда летают «на один день (Москва — Казань, например), чуть дешевле — на менее удобное время. Дороже в пятницу и воскресенье для направлений „выходного дня“, чуть дешевле — в середине недели.