Астролог назвала самый правдивый знак зодиака

Posted 12 сентября, 14:34
Published 12 сентября, 14:34
Modified 12 сентября, 14:35
Updated 12 сентября, 14:35
Издание newia утверждает, что если такие люди и встречаются, то искать их надо среди представителей определенного знака зодиака.
Разберемся, о каком знаке речь. По мнению астролога Кэрол Старр, рассчитывать на объективность, честность и правду можно в отношениях с Тельцом. Эти люди ненавидят ложь и никогда не изменяют себе. Во многом это связано со страхом перемен, который испытывают большинство Тельцов. Ведь ложь — это измена себе, а значит, тоже особый род перемен.
Другой знак, представители которого не умеют врать, — Стрелец. Однако Стрельцы виртуозно скрывают информацию и легко уходят от неудобных ответов, тогда как откровенность Тельцов продиктована еще и их земным статусом. Они не умеют фантазировать и не любят напрягаться, что делает их честными и открытыми.