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Posted 12 сентября, 14:34

Published 12 сентября, 14:34

Modified 12 сентября, 14:35

Updated 12 сентября, 14:35

Астролог назвала самый правдивый знак зодиака

Астролог назвала самый правдивый знак зодиака

12 сентября 2024, 14:34
Фото: Изображение Midjourney
Тезис о том, что все люди склонны к обману и верить нельзя никому, известен всем. А есть ли люди, которые никогда не обманывают?

Издание newia утверждает, что если такие люди и встречаются, то искать их надо среди представителей определенного знака зодиака.

Разберемся, о каком знаке речь. По мнению астролога Кэрол Старр, рассчитывать на объективность, честность и правду можно в отношениях с Тельцом. Эти люди ненавидят ложь и никогда не изменяют себе. Во многом это связано со страхом перемен, который испытывают большинство Тельцов. Ведь ложь — это измена себе, а значит, тоже особый род перемен.

Другой знак, представители которого не умеют врать, — Стрелец. Однако Стрельцы виртуозно скрывают информацию и легко уходят от неудобных ответов, тогда как откровенность Тельцов продиктована еще и их земным статусом. Они не умеют фантазировать и не любят напрягаться, что делает их честными и открытыми.

#Общество#Астрология#Все материалы авторов
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