Астролог назвала самый правдивый знак зодиака

Разберемся, о каком знаке речь. По мнению астролога Кэрол Старр, рассчитывать на объективность, честность и правду можно в отношениях с Тельцом. Эти люди ненавидят ложь и никогда не изменяют себе. Во многом это связано со страхом перемен, который испытывают большинство Тельцов. Ведь ложь — это измена себе, а значит, тоже особый род перемен.