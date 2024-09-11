Заражены опасным червецом. В Омск не пустили гранаты из Узбекистана

Posted 11 сентября, 05:05
Published 11 сентября, 05:05
Modified 11 сентября, 05:23
Updated 11 сентября, 05:23
10 сентября 2024 года в Омскую область из Республики Узбекистан прибыли три партии гранатов общим весом 2,468 тонны. Однако радость от свежих фруктов была омрачена: при досмотре партий сотрудники Россельхознадзора обнаружили признаки заражения карантинным вредителем, сообщили в пресс-службе.
Лабораторные исследования подтвердили наличие червеца Комстока — вредителя, который может нанести серьёзный ущерб не только гранатам, но и другим растениям, таким как яблони, груши и виноград. Этот вредитель питается клеточным соком растений, что приводит к усыханию побегов, пожелтению листвы и преждевременному опаданию плодов. Кроме того, заражённые плоды теряют свои вкусовые качества, а срок хранения сокращается. К счастью, зараженные фрукты быстро обнаружили.
Лариса Чернышева, начальник отдела карантина растений, подчеркнула, что червец Комстока может распространяться через заражённый посадочный материал и инструменты, что делает контроль при ввозе продукции критически важным. Согласно законодательству ЕАЭС, собственнику было предписано провести фумигацию. После выполнения мероприятий и повторного исследования партии гранатов были допущены к реализации.
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