Заражены опасным червецом. В Омск не пустили гранаты из Узбекистана

Лабораторные исследования подтвердили наличие червеца Комстока — вредителя, который может нанести серьёзный ущерб не только гранатам, но и другим растениям, таким как яблони, груши и виноград. Этот вредитель питается клеточным соком растений, что приводит к усыханию побегов, пожелтению листвы и преждевременному опаданию плодов. Кроме того, заражённые плоды теряют свои вкусовые качества, а срок хранения сокращается. К счастью, зараженные фрукты быстро обнаружили.