VI Международный муниципальный форум БРИКС прошел в Москве

Posted 11 сентября 2024, 14:53
Published 11 сентября 2024, 14:53
Modified 12 сентября 2024, 10:26
Updated 12 сентября 2024, 10:26
Мероприятие, проведенное в ЦВК «Экспоцентр» при поддержке ключевых федеральных и региональных органов власти, а также ведущих институтов развития, собрало более 6000 участников. Правительство Москвы выступило главным партнером форума.
Насыщенная программа ММФ БРИКС включила свыше 70 различных событий, таких как сессии, круглые столы и панельные дискуссии, а также масштабную выставку. Среди участников форума — 1133 официальных зарубежных представителя, 88 делегатов от международных НКО, 18 представителей федеральных ведомств, 716 представителей российских регионов, 229 мэров и руководителей муниципалитетов. Количество участников от бизнес-сообщества превысило 2300.
Центральным событием форума стала сессия «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства», в которой приняли участие глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие официальные лица.
Черёмин отметил огромную роль БРИКС в налаживании связей не только между государствами, но и между крупными городами. «Всё больше стран стремится присоединиться к этому объединению, в частности, недавно заявку на вступление подал Азербайджан», — подчеркнул он. Руководитель ДВМС рассказал об активном взаимодействии департамента с МТПП и ТПП РФ в установлении контактов с бизнес-сообществом. Он также отметил значительные достижения Москвы в развитии внешнеэкономического сотрудничества, особенно с Китаем и Индией. Так, объем внешнеэкономического взаимодействия с КНР в прошлом году достиг около 100 млрд долларов.
Черёмин Сергей сообщил, что благодаря различным преференциям, предоставляемым Правительством Москвы отечественному и иностранному бизнесу, столица смогла сохранить высокие темпы экономического роста, особенно в инновационных отраслях. Свыше 900 малых и средних предприятий за прошедший год перешли в категорию крупных компаний во многом благодаря содействию в наращивании их экспортного потенциала, льготам в технопарках и кластерах, а также информационно-консультационной поддержке.
Глава ДВМС подчеркнул, что Москва взаимодействует с более чем 150 странами мира и активно продвигает практику заключения программ сотрудничества с крупнейшими мегаполисами, включая столицы стран БРИКС. Он напомнил, что в 2022 году ООН-Хабитат присвоила Москве первое место в мире по развитию инфраструктуры и качеству жизни, чего было бы невозможно добиться без активного международного внешнеэкономического сотрудничества.
Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что задача форума — формирование благоприятных условий для успешного сотрудничества предпринимательского сообщества стран БРИКС. Он подчеркнул лидерство Москвы в рейтинге человеческого потенциала среди 100 мегаполисов БРИКС+, обусловленное развитием науки, образования, рынка труда, цифровизацией и поддержкой инноваций.
В рамках форума также состоялась секция «Создание инновационных платформ для постоянного диалога между городами и регионами-партнёрами БРИКС», ее соорганизатором выступил ДВМС. Глава департамента поделился опытом Москвы по переходу к трехлетним программам взаимодействия с зарубежными партнерами, охватывающим широкий спектр вопросов городского развития. Такой подход позволил реализовать ряд передовых проектов, включая интеллектуальную систему управления дорожным движением на основе международного опыта.
По итогам форума была анонсирована новая программа сотрудничества Москвы и Пекина на 2024–2026 гг. и проведение Дней Москвы в Бразилии в 2025 г. Участники подчеркнули, что укрепление практического взаимодействия между городами является мощным драйвером механизма БРИКС и будет способствовать процветанию стран-участниц.