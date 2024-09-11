VI Международный муниципальный форум БРИКС прошел в Москве

Черёмин отметил огромную роль БРИКС в налаживании связей не только между государствами, но и между крупными городами. «Всё больше стран стремится присоединиться к этому объединению, в частности, недавно заявку на вступление подал Азербайджан», — подчеркнул он. Руководитель ДВМС рассказал об активном взаимодействии департамента с МТПП и ТПП РФ в установлении контактов с бизнес-сообществом. Он также отметил значительные достижения Москвы в развитии внешнеэкономического сотрудничества, особенно с Китаем и Индией. Так, объем внешнеэкономического взаимодействия с КНР в прошлом году достиг около 100 млрд долларов.