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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Объявление в магазине

В магазинах не продают. В Омске настало время трезвости

11 сентября 2024, 03:44
Фото: gorod55.ru
Объявление в магазине

В Омске настало время трезвости

Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в течение суток.

Сегодня, 11 сентября, в Омске весь день в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь. Это решение было принято в связи с Всероссийским Днем трезвости, который отмечается ежегодно. Запрет на продажу алкоголя продлится с 10:00 до 22:00, а возобновить продажу можно будет лишь 12 сентября.

Магазины начали информировать своих клиентов о нововведении еще с 10 сентября. На прилавках и у входов появились таблички с рекомендацией «позаботиться о покупках заранее», что стало напоминанием для покупателей о необходимости планировать свои покупки.

В магазинах заранее развешали объявления с предупреждением о запретеВ магазинах заранее развешали объявления с предупреждением о запрете
В магазинах заранее развешали объявления с предупреждением о запрете
Фото: gorod55.ru

Важно отметить, что запрет касается только розничной торговли. Граждане смогут продолжать приобретать алкогольные напитки в кафе и ресторанах. Например, в G-Drive Арене, где сегодня пройдет матч «Авангард» — «Амур», пиво будет доступно для продажи, несмотря на ограничения в магазинах.

Сухие сутки. В Омской области на один день приостановят продажу алкоголя
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#Кристина Антоносян#Общество#Видео#Омск#Алкоголь#Новости#Запрет
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