В магазинах не продают. В Омске настало время трезвости

Сегодня, 11 сентября, в Омске весь день в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь. Это решение было принято в связи с Всероссийским Днем трезвости, который отмечается ежегодно. Запрет на продажу алкоголя продлится с 10:00 до 22:00, а возобновить продажу можно будет лишь 12 сентября.