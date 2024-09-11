В магазинах не продают. В Омске настало время трезвости

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Сегодня, 11 сентября, в Омске весь день в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь. Это решение было принято в связи с Всероссийским Днем трезвости, который отмечается ежегодно. Запрет на продажу алкоголя продлится с 10:00 до 22:00, а возобновить продажу можно будет лишь 12 сентября.
Магазины начали информировать своих клиентов о нововведении еще с 10 сентября. На прилавках и у входов появились таблички с рекомендацией «позаботиться о покупках заранее», что стало напоминанием для покупателей о необходимости планировать свои покупки.
Важно отметить, что запрет касается только розничной торговли. Граждане смогут продолжать приобретать алкогольные напитки в кафе и ресторанах. Например, в G-Drive Арене, где сегодня пройдет матч «Авангард» — «Амур», пиво будет доступно для продажи, несмотря на ограничения в магазинах.