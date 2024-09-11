В час-пик на Левом берегу Омска образовались пробки из-за «трехсекундного» светофора

Posted 11 сентября, 13:27
Published 11 сентября, 13:27
Modified 11 сентября, 13:29
Updated 11 сентября, 13:29
Сегодня утром омичи, которые решили проложить маршрут через перекресток улиц 3-й Енисейской и 3-й Островской, попали в длинную пробку из-за неработающего светофора. Жалобы на ситуацию начали распространяться по городским пабликам.
Автолюбители рассказали, что «зеленый» свет на светофоре горел ровно три секунды, после чего снова менялся на «красный».
«Уважаемые дорожные службы, вы там белены объелись? Зачем вы сделали трехсекундный светофор на пересечении улиц 3-й Островской и 3-й Енисейской?» — задается вопросом омич в сообществе «ЧП Омск».
«Это вообще что такое? Светофор работает три секунды и пробка при спуске с метромоста! Стоим уже минут 20», — пишет пользователь в паблике «Аварийный Омск».
На возмущения горожан отреагировали в мэрии Омска, уверив, что светофор починили и он продолжает работать в штатном режиме.