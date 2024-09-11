Учебный хаос в Омске: школьники страдают от нехватки учебников и онлайн-заданий

Posted 11 сентября, 09:06
Published 11 сентября, 09:06
Modified 11 сентября, 09:28
Updated 11 сентября, 09:28
В Муромцево в социальных сетях родители школьников выражают недовольство из-за проблем с образовательной системой, к обсуждению присоединились остальные жители региона. Главной причиной их возмущения стала нехватка учебников, что значительно усложняет процесс выполнения домашних заданий. В результате, чтобы помочь детям с уроками, родители вынуждены искать необходимые материалы в интернете, так как новые учебники по многим предметам отсутствуют, а старые не соответствуют обновленным стандартам.
Ситуация усугубляется тем, что учителя часто дают задания, ссылаясь на онлайн-ресурсы, что требует от детей и родителей дополнительного времени на поиск нужной информации в мессенджерах и социальных сетях. Один из родителей, отметил, что они тратят полвечера на регистрацию в различных группах и чатах, чтобы найти задания для своих детей. Отец одного из школьников добавил, что учителя используют старые учебники, которые не были выданы, и предоставляют лишь ссылки на них в интернете. Это вызывает у родителей вопросы о соблюдении запрета на использование смартфонов на уроках, введенного в декабре 2023 года.
Запрет на использование мобильных телефонов в школах был введен с целью улучшения концентрации учеников на учебном процессе. Однако, как выяснилось, многие учителя не изымают телефоны у учеников, опасаясь обвинений в краже или других неприятных ситуаций. Учитель английского языка из одной из омских школ в Ленинском округе подтвердила, что не забирает телефоны у учеников, чтобы избежать возможных конфликтов.
Напомним, что актуальные проблемы в образовании касаются не только школьников, но и преподавателей. Ранее Город55 рассказывал о дефиците учителей в образовательных учреждениях.