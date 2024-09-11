Учебный хаос в Омске: школьники страдают от нехватки учебников и онлайн-заданий

Ситуация усугубляется тем, что учителя часто дают задания, ссылаясь на онлайн-ресурсы, что требует от детей и родителей дополнительного времени на поиск нужной информации в мессенджерах и социальных сетях. Один из родителей, отметил, что они тратят полвечера на регистрацию в различных группах и чатах, чтобы найти задания для своих детей. Отец одного из школьников добавил, что учителя используют старые учебники, которые не были выданы, и предоставляют лишь ссылки на них в интернете. Это вызывает у родителей вопросы о соблюдении запрета на использование смартфонов на уроках, введенного в декабре 2023 года.