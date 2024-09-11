Туристка рассказала, как дешево отдохнуть в Дубае

Туристка также добавила, что найти магазин, подходящий по бюджету, сможет любой, выбора здесь очень много. Кроме того, если вы потерялись в торговом центре, достаточно подойти к специальному терминалу, который укажет вам путь до нужной точки. Также не стоит беспокоиться по поводу одежды: несмотря на то, что ОАЭ — мусульманская страна, туристы могут носить открытые вещи.