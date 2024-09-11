Туристка рассказала, как дешево отдохнуть в Дубае

Posted 11 сентября, 10:45
Published 11 сентября, 10:45
Modified 11 сентября, 10:55
Updated 11 сентября, 10:55
В августе туристка Алина отправилась на отдых в Дубай вместе с семьей. Ее мама и сестра ранее уже бывали в ОАЭ, для девушки же эта поездка стала первой.
Алина рассказала, что решила «денежный вопрос» перед началом путешествия: в своем городе она обменяла рубли на доллары, по приезде в пункт назначения — доллары на дирхамы. 12 суток в отеле Rove Dubai Marina обошлись семье в 110 тысяч рублей, приемы пищи не были включены в стоимость путевки.
«Не пять звезд, конечно, но вполне себе отличный отель со всеми удобствами, красивыми номерами, которые ежедневно убирали, кондиционерами, спортзалом, небольшим бассейном и т. д. Отель находился всего в 15 минутах ходьбы от моря, что очень удобно. Каждое утро в 8:30 утра приезжал трансфер, который отвозил гостей отеля на море», — рассказала путешественница порталу «Тонкости туризма».
Однако даже морская вода не спасала от жары. По словам девушки, температура воздуха в Дубае поднималась настолько высоко, что возвращаться домой с пляжа приходилось на такси, так как на улице было невозможно находиться.
Еще один трансфер ежедневно довозил туристов до торговых центров, в том числе самого большого — «Дубай-Молла». Алина отметила, что главным плюсом этого ТЦ были кондиционеры, спасавшие от жары на улице.
«Огромное количество магазинов на любой вкус и кошелек: брендовые, попроще, для детей, парфюмерные, со сладостями, с косметикой. Кстати, в большинстве магазинов со сладостями вам обязательно дадут попробовать какую-нибудь вкусную конфетку или мороженое, а парфюмеры так и будут махать перед вами духами и заманивать к себе», — поделилась девушка.
Туристка также добавила, что найти магазин, подходящий по бюджету, сможет любой, выбора здесь очень много. Кроме того, если вы потерялись в торговом центре, достаточно подойти к специальному терминалу, который укажет вам путь до нужной точки. Также не стоит беспокоиться по поводу одежды: несмотря на то, что ОАЭ — мусульманская страна, туристы могут носить открытые вещи.
На выходе из торгового центра гостей города ждет одна из главных достопримечательностей Дубая — Бурдж-Халифа. Как рассказала Алина, это место очень людное, ситуацию усугубляет сильная жара. Девушка отметила, что отсюда может быть проблематично уехать, люди часть стоят в очереди, чтобы сесть в такси, и платят за поездку от 1 500 рублей.
«Если у вас отель с завтраками, отлично. Но если нет, как у нас, то на улицах есть множество магазинов и фастфуда по типу KFC, „Макдональдса“, „Бургер-Кинга“ и т. д. Но цены отличаются от российских. Если, например, чизбургер в российском KFC стоит в районе 100 рублей, то в Дубае его цена — 250 рублей. Обязательно нужно запасаться водой, так как из-под крана пить нельзя. Алкоголя в свободном доступе вы не найдете, разве что ночью, и то подороже», — рассказала россиянка.
В Дубае каждый турист найдет вариант отдыха по своим предпочтениям и финансовым возможностям. Однако, если есть возможность, лучше планировать поездку на зиму, так как летом здесь порой до невозможности жарко.
«Нам хватило около 400–500 USD, чтобы отдохнуть и закупиться в магазинах вещами и сувенирами. Я получила невероятные впечатления от этого города, поэтому обязательно буду искать возможности посетить его еще раз», — заключила Алина.