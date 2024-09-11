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Товара на 400 тысяч. Омичку отправят под суд за паленые сигареты и алкоголь

11 сентября 2024, 04:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области женщину осудят за «паленые» алкоголь с сигаретами

Ее оштрафовали на 90 тысяч рублей. Хранила она товар в магазине, принадлежащем её супругу, с намерением дальнейшей реализации.

В Омской области осудили 57-летнюю женщину из Тары за незаконную продажу алкоголя и табака. Суд признал её виновной в хранении немаркированной продукции в крупном размере. В феврале 2024 года она купила партию контрафактного алкоголя и табака в Омске и хранила их в магазине своего мужа для дальнейшей продажи.

Правоохранительные органы провели обыск и изъяли незаконный товар, стоимость которого превысила 400 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, в пользу государства конфискован автомобиль «Газель», на котором осуществлялась перевозка контрафактной продукции.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
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