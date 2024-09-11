Товара на 400 тысяч. Омичку отправят под суд за паленые сигареты и алкоголь

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Омской области осудили 57-летнюю женщину из Тары за незаконную продажу алкоголя и табака. Суд признал её виновной в хранении немаркированной продукции в крупном размере. В феврале 2024 года она купила партию контрафактного алкоголя и табака в Омске и хранила их в магазине своего мужа для дальнейшей продажи.
Правоохранительные органы провели обыск и изъяли незаконный товар, стоимость которого превысила 400 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, в пользу государства конфискован автомобиль «Газель», на котором осуществлялась перевозка контрафактной продукции.