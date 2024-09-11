Товара на 400 тысяч. Омичку отправят под суд за паленые сигареты и алкоголь

В Омской области осудили 57-летнюю женщину из Тары за незаконную продажу алкоголя и табака. Суд признал её виновной в хранении немаркированной продукции в крупном размере. В феврале 2024 года она купила партию контрафактного алкоголя и табака в Омске и хранила их в магазине своего мужа для дальнейшей продажи.