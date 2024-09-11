Телеканал ТНТ снимет фильм-продолжение популярного сериала «Наша Russia»

Каждый скетч проекта будет завершаться музыкальным клипом с российскими звездами. Организаторы отметили, что кто-то из знаменитостей предстанет в необычных ролях, а кто-то сыграет самого себя. Уже известно, что в проекте примут участие Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и другие. Премьера фильма на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск состоится 8 марта.