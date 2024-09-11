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Posted 11 сентября, 14:19

Published 11 сентября, 14:19

Modified 11 сентября, 14:22

Updated 11 сентября, 14:22

Наша Russia. 8 марта

Телеканал ТНТ снимет фильм-продолжение популярного сериала «Наша Russia»

11 сентября 2024, 14:19
Фото: Телеканал ТНТ
Наша Russia. 8 марта
Телеканал ТНТ работает надо полнометражным фильмом, который станет продолжением популярного сериала «Наша Russia», в съемках примут участие и главные герои — Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Телеканал ТНТ и Кинопоиск объявили о возвращении популярного телесериала «Наша Russia», продолжение выйдет на экраны в формате полнометражного фильма, посвященного Международному женскому дню. Свои роли сохранят главные герои — Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

«Зрители увидят телеведущего Жорика Вартанова, бывшую учительницу Снежану Денисовну, телезрителя Сергея Юрьевича Белякова, честного гаишника Николая Лаптева, депутатов Пронина и Мамонова и, конечно же, Александра Родионовича Бородача. Режиссером проекта стал Саша Абдуллаев, креативные продюсеры — Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко», — рассказали в пресс-службе ТНТ.

Каждый скетч проекта будет завершаться музыкальным клипом с российскими звездами. Организаторы отметили, что кто-то из знаменитостей предстанет в необычных ролях, а кто-то сыграет самого себя. Уже известно, что в проекте примут участие Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и другие. Премьера фильма на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск состоится 8 марта.

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