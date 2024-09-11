Телеканал ТНТ снимет фильм-продолжение популярного сериала «Наша Russia»

Posted 11 сентября, 14:19
Published 11 сентября, 14:19
Modified 11 сентября, 14:22
Updated 11 сентября, 14:22
Телеканал ТНТ и Кинопоиск объявили о возвращении популярного телесериала «Наша Russia», продолжение выйдет на экраны в формате полнометражного фильма, посвященного Международному женскому дню. Свои роли сохранят главные герои — Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
«Зрители увидят телеведущего Жорика Вартанова, бывшую учительницу Снежану Денисовну, телезрителя Сергея Юрьевича Белякова, честного гаишника Николая Лаптева, депутатов Пронина и Мамонова и, конечно же, Александра Родионовича Бородача. Режиссером проекта стал Саша Абдуллаев, креативные продюсеры — Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко», — рассказали в пресс-службе ТНТ.
Каждый скетч проекта будет завершаться музыкальным клипом с российскими звездами. Организаторы отметили, что кто-то из знаменитостей предстанет в необычных ролях, а кто-то сыграет самого себя. Уже известно, что в проекте примут участие Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и другие. Премьера фильма на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск состоится 8 марта.