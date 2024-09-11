gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 20:50

Published 11 сентября, 20:50

Modified 14 сентября, 14:56

Updated 14 сентября, 14:56

Совсем скоро в Кузбассе завершится строительство одного из мостов

11 сентября 2024, 20:50
В Новокузнецком муниципальном округе завершается строение моста через Ускат. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Шарнин.

Возведение моста ведется в селе Анисимово. На данный уже возведен конструктив моста, специалисты завершают работы по устройству подъездных путей, сообщает sibdepo.ru.

Скоро установят барьерное ограждение, столбы освещения, а далее приступят к укладке асфальта и обустройству тротуаров. Сейчас мост готов на 85%.

«Полностью завершить строительство планируем до 1 октября», — сказал глава Новокузнецкого муниципального округа.

Подпишитесь
Популярное