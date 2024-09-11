Совсем скоро в Кузбассе завершится строительство одного из мостов

Posted 11 сентября, 20:50
Published 11 сентября, 20:50
Modified 14 сентября, 14:56
Updated 14 сентября, 14:56
Возведение моста ведется в селе Анисимово. На данный уже возведен конструктив моста, специалисты завершают работы по устройству подъездных путей, сообщает sibdepo.ru.
Скоро установят барьерное ограждение, столбы освещения, а далее приступят к укладке асфальта и обустройству тротуаров. Сейчас мост готов на 85%.
«Полностью завершить строительство планируем до 1 октября», — сказал глава Новокузнецкого муниципального округа.