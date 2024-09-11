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Posted 11 сентября, 05:47

Published 11 сентября, 05:47

Modified 11 сентября, 05:48

Updated 11 сентября, 05:48

Россиянки рассказали, что больше всего они любят в семейной жизни

11 сентября 2024, 05:47
Чем больше у женщины детей, тем сильнее она любит командировки. Среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств, пишет argumenti.ru.

Опрос провел SuperJob. Так, 65% женщин, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы, пишет sibdepo.ru.

Отмечается, что россиянкам, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (68 и 62% соответственно).

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