Россиянки рассказали, что больше всего они любят в семейной жизни

Posted 11 сентября, 05:47
Published 11 сентября, 05:47
Modified 11 сентября, 05:48
Updated 11 сентября, 05:48
Опрос провел SuperJob. Так, 65% женщин, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы, пишет sibdepo.ru.
Отмечается, что россиянкам, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (68 и 62% соответственно).