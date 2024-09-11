Россиянки рассказали, что больше всего они любят в семейной жизни

Чем больше у женщины детей, тем сильнее она любит командировки. Среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств, пишет argumenti.ru.