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Posted 11 сентября, 05:49

Published 11 сентября, 05:49

Modified 11 сентября, 05:50

Updated 11 сентября, 05:50

Рослесхоз выявил нарушения в лесном реестре Кузбасса

11 сентября 2024, 05:49
Внеплановые проверки Рослесхоза в Кемеровской и Кировской областях выявили нарушения при ведении лесного хозяйства в 2023 году, сообщила пресс-служба ведомства.

«В двух субъектах отмечены нарушения, допущенные при расчете платы по договорам аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. Кроме этого, региональными лесными ведомствами не проводилась претензионно-исковая работа с арендаторами лесных участков по начислению и взысканию неустойки за нарушение договорных условий» — отметил замглавы Рослесхоза Михаил Козлов.

Он также подчеркнул, что Департамент лесного комплекса Кузбасса не в полном объеме вносил сведения об изменениях описания местоположения границ лесничеств в государственный лесной реестр, пишет sibdepo.ru.

Рослесхоз готовит предписания, где будут указаны мероприятия по устранению нарушений.

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