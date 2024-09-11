Рослесхоз выявил нарушения в лесном реестре Кузбасса

«В двух субъектах отмечены нарушения, допущенные при расчете платы по договорам аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. Кроме этого, региональными лесными ведомствами не проводилась претензионно-исковая работа с арендаторами лесных участков по начислению и взысканию неустойки за нарушение договорных условий» — отметил замглавы Рослесхоза Михаил Козлов.