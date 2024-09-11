Рослесхоз выявил нарушения в лесном реестре Кузбасса

Posted 11 сентября, 05:49
Published 11 сентября, 05:49
Modified 11 сентября, 05:50
Updated 11 сентября, 05:50
«В двух субъектах отмечены нарушения, допущенные при расчете платы по договорам аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. Кроме этого, региональными лесными ведомствами не проводилась претензионно-исковая работа с арендаторами лесных участков по начислению и взысканию неустойки за нарушение договорных условий» — отметил замглавы Рослесхоза Михаил Козлов.
Он также подчеркнул, что Департамент лесного комплекса Кузбасса не в полном объеме вносил сведения об изменениях описания местоположения границ лесничеств в государственный лесной реестр, пишет sibdepo.ru.
Рослесхоз готовит предписания, где будут указаны мероприятия по устранению нарушений.