Росбанк станет филиалом Т-Банка, но сохранит свой бренд для крупных клиентов

Менеджмент финансовых организаций рассматривал разные способы присоединения. Было принято решение сделать это так, чтобы бренд Росбанка остался для работы с крупными и средними корпоративными клиентами, а L’Hermitage — с клиентами сегмента private banking. При этом все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохранят свою силу, передает regnum.ru.