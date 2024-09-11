Росбанк станет филиалом Т-Банка, но сохранит свой бренд для крупных клиентов

Posted 11 сентября, 16:20
Published 11 сентября, 16:20
Modified 11 сентября, 16:20
Updated 11 сентября, 16:20
Менеджмент финансовых организаций рассматривал разные способы присоединения. Было принято решение сделать это так, чтобы бренд Росбанка остался для работы с крупными и средними корпоративными клиентами, а L’Hermitage — с клиентами сегмента private banking. При этом все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохранят свою силу, передает regnum.ru.
Представители банков заявили, что интеграция раскроет потенциал обеих компаний, позволит расширить линейку клиентских продуктов, а также оптимизировать расходы на обслуживание имеющихся и разработку новых ИТ-решений.
Объединенный банк займет пятое место по средствам населения (2,7 трлн рублей) и четвертое — по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей). Общий капитал объединенного банка превысит 500 миллиардов руб.
Председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский заявил, что присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант. Так можно быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения Росбанка войдет в первую пятерку игроков финансового рынка в России по ключевым показателям, включая размер розничного кредитного портфеля и объем средств населения.
По словам председателя правления Росбанка Николая Сидорова, все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу.
Тема слияния финансовых организаций будет рассмотрена руководством банков 13 сентября 2024 года. Окончательное решение будет принято акционерами банков — МКПАО «ТКС Холдинг», а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале следующего года после получения согласования со стороны регуляторов.
Этим летом крупнейший неконтролирующий акционер «ТКС Холдинга» — «Интеррос» Владимира Потанина — поддержал инициативу по интеграции группы.