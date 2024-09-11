От 4 до 19 этажей. Омичам рассказали про новые дома, которые строятся в городе

Кроме того, активное строительство многоквартирных домов продолжается и в муниципальных районах. Так, в селе Троицкое появился шестиэтажный дом на 120 квартир, а в поселке Иртышский был построен четырехэтажный дом, вмещающий 39 квартир. В Кировском округе учтено 11 новых домов, в Центральном — пять, а в Советском и Ленинском — по одному.