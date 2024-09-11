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Posted 11 сентября, 07:05

Published 11 сентября, 07:05

Modified 11 сентября, 07:05

Updated 11 сентября, 07:05

Омичам рассказали, сколько новостроек построено в 2024 году

От 4 до 19 этажей. Омичам рассказали про новые дома, которые строятся в городе

11 сентября 2024, 07:05
Фото: 1MI

Омичам рассказали, сколько новостроек построено в 2024 году

Темпы жилищного строительства активно растут, в городе появляется все больше новостроек и элитных микрорайонов.

В управлении Росреестра по Омской области подвели итоги работы по кадастровому учету многоквартирных домов. За первые восемь месяцев на учет поставлено 51 дом общей площадью 184 317 квадратных метров.

В этом году было возведено 20 новых многоквартирных домов, в то время как 31 из них ранее не имел записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Высота новых зданий колеблется от 4 до 19 этажей, что позволило 2 533 семьям улучшить свои жилищные условия.

В Кировском округе завершено строительство трех самых высоких зданий, каждое из которых достигает 19 этажей и включает в себя 128 квартир. Наименьший из новых домов, в котором расположено 19 квартир, был возведен в Ленинском округе.

Кроме того, активное строительство многоквартирных домов продолжается и в муниципальных районах. Так, в селе Троицкое появился шестиэтажный дом на 120 квартир, а в поселке Иртышский был построен четырехэтажный дом, вмещающий 39 квартир. В Кировском округе учтено 11 новых домов, в Центральном — пять, а в Советском и Ленинском — по одному.

Ранее Город55 писал, что для того, чтобы окупить небольшую квартиру в новостройке в Омске понадобится не менее 20 лет.

Через 20 лет. Омичам рассказали, за сколько времени окупится квартира-студия
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#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Росреестр
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