Омичи хотят больше денег: желаемый уровень МРОТ достиг 51 700 рублей

Posted 11 сентября, 08:18
Published 11 сентября, 08:18
Modified 11 сентября, 08:20
Updated 11 сентября, 08:20
Недавнее исследование сервиса SuperJob показало, что жители Омска хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 51 700 рублей. Это значительное увеличение по сравнению с декабрем прошлого года, когда желаемая сумма была 40 000 рублей, и даже с августа 2023 года, когда она составляла 39 200 рублей. Ранее Город55 сообщал, что в омских министерствах и других ведомствах появилось много вакансий на разные должности с зарплатами до 73 тысяч рублей. Также в Омске очень нуждаются в учителях и в врачах. В некоторых клиниках зарплата хорошего медика может достигать не одну сотню тысяч рублей.
В целом растет уровень труда в нашем регионе. По свежей статистике, Омская область заняла 24-е место по уровню труда, свободным вакансиям и зарплатам.
Кстати, омичи не одиноки в своих амбициях. Жители крупных городов России требуют МРОТ, в 2,5 раза превышающий федеральный уровень. Москвичи хотят видеть его на уровне 60 200 рублей, тогда как фактический МРОТ составляет лишь 29 389 рублей. В Хабаровске желаемая сумма — 56 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 55 800 рублей.
Запросы москвичей на МРОТ выросли на треть за последний год, а в Санкт-Петербурге — на 30%. Скромнее всего ожидают жители Рязани (45 800 рублей) и Кирова (46 700 рублей).
Опрос, охвативший 27 500 респондентов из городов с населением более 500 тысяч, проводился с 7 августа по 9 сентября 2024 года.