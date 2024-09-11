Омичи хотят больше денег: желаемый уровень МРОТ достиг 51 700 рублей

Недавнее исследование сервиса SuperJob показало, что жители Омска хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 51 700 рублей. Это значительное увеличение по сравнению с декабрем прошлого года, когда желаемая сумма была 40 000 рублей, и даже с августа 2023 года, когда она составляла 39 200 рублей. Ранее Город55 сообщал, что в омских министерствах и других ведомствах появилось много вакансий на разные должности с зарплатами до 73 тысяч рублей. Также в Омске очень нуждаются в учителях и в врачах. В некоторых клиниках зарплата хорошего медика может достигать не одну сотню тысяч рублей.