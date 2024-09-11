gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 11 сентября, 04:54

Published 11 сентября, 04:54

Modified 11 сентября, 04:56

Updated 11 сентября, 04:56

В Омске в очередной раз сменился глава муниципальных кладбищ

Не прошло и 2 месяцев: в Омске снова сменился глава муниципальных кладбищ

11 сентября 2024, 04:54
Фото: 1MI

В Омске в очередной раз сменился глава муниципальных кладбищ

Ольга Котюргина оставила пост директора КСУ в третий раз.

В бюджетном учреждении города Омска «Комбинат специальных услуг» в очередной раз сменилось руководство. С 10 сентября пост директора занимает Алексей Артеменко, сменивший в этом качестве Ольгу Котюргину.

Стоит отметить, что Котюргина продержалась во главе КСУ совсем недолго: ее назначили в середине июля текущего года после ухода Михаила Квиткова. До этого она дважды получала должность директора учреждения: в феврале 2021 года (на 17 месяцев) и в июле 2023 года (всего на 6 дней).

Комбинат специальных услуг специализируется на похоронном деле. В последние десятилетия он переживает непростые времена из-за конкуренции частников. Михаил Квитков, отчитываясь в апреле перед депутатами Омского городского Совета, рассказал об определенных промежуточных успехах: по его словам, в КСУ удалось возродить производство гробов и крестов. При этом доля учреждения на рынке продолжает снижаться, а объем бюджетных субсидий продолжает расти.

«Удалось возродить производство гробов и крестов». Глава КСУ отчитался о своей работе
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#КСУ#Ольга Котюргина#Алексей Артеменко
Подпишитесь
Популярное