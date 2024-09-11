Не прошло и 2 месяцев: в Омске снова сменился глава муниципальных кладбищ

Стоит отметить, что Котюргина продержалась во главе КСУ совсем недолго: ее назначили в середине июля текущего года после ухода Михаила Квиткова. До этого она дважды получала должность директора учреждения: в феврале 2021 года (на 17 месяцев) и в июле 2023 года (всего на 6 дней).