Не прошло и 2 месяцев: в Омске снова сменился глава муниципальных кладбищ

Posted 11 сентября, 04:54
Published 11 сентября, 04:54
Modified 11 сентября, 04:56
Updated 11 сентября, 04:56
В бюджетном учреждении города Омска «Комбинат специальных услуг» в очередной раз сменилось руководство. С 10 сентября пост директора занимает Алексей Артеменко, сменивший в этом качестве Ольгу Котюргину.
Стоит отметить, что Котюргина продержалась во главе КСУ совсем недолго: ее назначили в середине июля текущего года после ухода Михаила Квиткова. До этого она дважды получала должность директора учреждения: в феврале 2021 года (на 17 месяцев) и в июле 2023 года (всего на 6 дней).
Комбинат специальных услуг специализируется на похоронном деле. В последние десятилетия он переживает непростые времена из-за конкуренции частников. Михаил Квитков, отчитываясь в апреле перед депутатами Омского городского Совета, рассказал об определенных промежуточных успехах: по его словам, в КСУ удалось возродить производство гробов и крестов. При этом доля учреждения на рынке продолжает снижаться, а объем бюджетных субсидий продолжает расти.