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Posted 11 сентября, 14:04

Published 11 сентября, 14:04

Modified 11 сентября, 14:07

Updated 11 сентября, 14:07

На территории 13 районов Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

На территории 13 районов Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

11 сентября 2024, 14:04
Фото: 1MI
В Омской области может задержаться уборочная кампания, причина — режим ЧС из-за переувлажнения почвы в 13 районах Омской области.

В Омской области возросло число районов, в которых ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы, пишет РБК Омск со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства. Он действует одновременно с режимом ЧС регионального уровня, который действует с 29 августа.

Известно, что с проблемой столкнулись 13 районов, среди них: Черлакский, Марьяновский, Тевризский, Седельниковский, Москаленский, Усть-Ишимский, Большереченский, Русско-Полянский, Нововаршавский, Исилькульский, Оконешниковский, Любинский и Павлоградский.

Напомним, что вчера режим ЧС ввели в Нововаршавском районе Омской области, из-за повышенной влажности почвы пришлось приостановить уборку урожая. На прошлой неделе такой же режим объявили в Тарском районе, там из-за последствий непогоды аграрии не смогли вывести комбайны на жатву.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Режим ЧС#Осадки#Чс#Режим повышенной готовности к ЧС#Влажность#Влажность почвы
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