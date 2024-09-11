На территории 13 районов Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Омской области возросло число районов, в которых ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы, пишет РБК Омск со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства. Он действует одновременно с режимом ЧС регионального уровня, который действует с 29 августа.