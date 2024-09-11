На территории 13 районов Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Posted 11 сентября, 14:04
Published 11 сентября, 14:04
Modified 11 сентября, 14:07
Updated 11 сентября, 14:07
В Омской области возросло число районов, в которых ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы, пишет РБК Омск со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства. Он действует одновременно с режимом ЧС регионального уровня, который действует с 29 августа.
Известно, что с проблемой столкнулись 13 районов, среди них: Черлакский, Марьяновский, Тевризский, Седельниковский, Москаленский, Усть-Ишимский, Большереченский, Русско-Полянский, Нововаршавский, Исилькульский, Оконешниковский, Любинский и Павлоградский.
Напомним, что вчера режим ЧС ввели в Нововаршавском районе Омской области, из-за повышенной влажности почвы пришлось приостановить уборку урожая. На прошлой неделе такой же режим объявили в Тарском районе, там из-за последствий непогоды аграрии не смогли вывести комбайны на жатву.