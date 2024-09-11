На россиян массово заочно оформляют кредиты: объясняем, как поступить в этой ситуации

Тем не менее, защититься от них все же можно. Под блокировку попали 14,8 тысяч сайтов мошенников и страниц в соцсетях, а также почти 49 тысяч телефонных номеров. Но возвращают жертвам не так много денег: со счетов около 16% похищенного, с карт — 8,4%, а через СБП — и вовсе лишь 1,5%.