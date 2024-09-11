На россиян массово заочно оформляют кредиты: объясняем, как поступить в этой ситуации

Posted 11 сентября, 09:24
Published 11 сентября, 09:24
Modified 11 сентября, 09:26
Updated 11 сентября, 09:26
Каждый день в России злоумышленники атакуют сотни тысяч банковских счетов. По данным Банка России, за январь–март 2024 года банковские организации сумели отразить почти 13,9 млн попыток дистанционных мошенников похитить деньги у клиентов. Огромное количество попыток, как пишут «Новые Известия», увенчиваются успехом: в итоге только за первый квартал 2024-го со счетов банковских клиентов украли 4,3 млрд рублей.
Больше всего страдать от мошеннических кибератак теперь стали физические лица: с их банковских карт похитили более 1,9 млрд рублей. Способов хищения средств у мошенников много: в ход идет личное общение с жертвами и выманивание персональных данных, рассылаются вирусы и программы-шпионы. При этом киберпреступники не стоят на месте и все время стремятся придумать новые мошеннические схемы.
Тем не менее, защититься от них все же можно. Под блокировку попали 14,8 тысяч сайтов мошенников и страниц в соцсетях, а также почти 49 тысяч телефонных номеров. Но возвращают жертвам не так много денег: со счетов около 16% похищенного, с карт — 8,4%, а через СБП — и вовсе лишь 1,5%.
Тем, кто столкнулся с оформленным мошенниками заочным кредитом, советуют сделать запрос в Бюро кредитных историй через портал госуслуг, обратиться в полицию (потребуется привести данные по размеру кредита, дате его оформления, а также доказательства о непричастности к его оформлению), связаться с кредитной организацией для проведения внутренней служебной проверки, и в завершении подать иск в суд.