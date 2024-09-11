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Posted 11 сентября, 09:24

Published 11 сентября, 09:24

Modified 11 сентября, 09:26

Updated 11 сентября, 09:26

Иллюстрация

На россиян массово заочно оформляют кредиты: объясняем, как поступить в этой ситуации

11 сентября 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичам подробно объяснили, что делать, если на вас заочно оформили кредит

За первый квартал 2024 года мошенники похитили у банковских клиентов 4,3 млрд рублей. Посягательства на счета россиян происходят ежедневно. В материале — рассказываем, как защититься от нападок киберпреступников.

Каждый день в России злоумышленники атакуют сотни тысяч банковских счетов. По данным Банка России, за январь–март 2024 года банковские организации сумели отразить почти 13,9 млн попыток дистанционных мошенников похитить деньги у клиентов. Огромное количество попыток, как пишут «Новые Известия», увенчиваются успехом: в итоге только за первый квартал 2024-го со счетов банковских клиентов украли 4,3 млрд рублей.

Больше всего страдать от мошеннических кибератак теперь стали физические лица: с их банковских карт похитили более 1,9 млрд рублей. Способов хищения средств у мошенников много: в ход идет личное общение с жертвами и выманивание персональных данных, рассылаются вирусы и программы-шпионы. При этом киберпреступники не стоят на месте и все время стремятся придумать новые мошеннические схемы.

Тем не менее, защититься от них все же можно. Под блокировку попали 14,8 тысяч сайтов мошенников и страниц в соцсетях, а также почти 49 тысяч телефонных номеров. Но возвращают жертвам не так много денег: со счетов около 16% похищенного, с карт — 8,4%, а через СБП — и вовсе лишь 1,5%.

Тем, кто столкнулся с оформленным мошенниками заочным кредитом, советуют сделать запрос в Бюро кредитных историй через портал госуслуг, обратиться в полицию (потребуется привести данные по размеру кредита, дате его оформления, а также доказательства о непричастности к его оформлению), связаться с кредитной организацией для проведения внутренней служебной проверки, и в завершении подать иск в суд.

Звонят и представляются врачами. Омичей предупредили об опасных мошенниках
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#Юлия Истомина#Общество#Преступление#Омск#Омская область#Мошенничество#Россия#Мошенники#Кредит#Банк#Новости#Дистанционное мошенничество
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