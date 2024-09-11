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Posted 11 сентября, 04:57

Published 11 сентября, 04:57

Modified 11 сентября, 05:02

Updated 11 сентября, 05:02

В омском метропереходе прошел концерт памяти Егора Летова

Летов в метро и на сцене. В Омске прошли концерты памяти лидера «Гражданской обороны»

11 сентября 2024, 04:57
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

В омском метропереходе прошел концерт памяти Егора Летова

В «подземке» группы «Старуха!», «Гипноджем» и SAiSE исполнили как свои песни, так и хиты русского рока. А на сцене Концерт-холла встретились разные поколения омских музыкантов и легенда сибирского рока — Олег «Манагер» Судаков.

Накануне, 10 сентября, в омском метропереходе прошел концерт памяти Егора Летова. Лидеру «Гражданской обороны» в этот день могло исполниться 60 лет. Для омичей спели группы «Старуха!», «Гипноджем» и SAiSE.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Коллективы исполнили как свои песни, так и хиты русского рока. Прохожие в метропереходе останавливались послушать музыку и сфотографироваться на память с портретом Егора Летова. Концерт продолжался около полутора часов.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Также накануне творческие вечера памяти Егора Летова прошли в Омском литературном музее имени Достоевского, Омском музее просвещения. В региональном центре по связям с общественностью состоялся концерт «Летов. Омск». Публику разогревал Tony MC. Диджей смешал ритмы электронной музыки с цитатами из творческого наследия лидера «Гражданской обороны». На основной сцене встретились разные поколения омских музыкантов и легенда сибирского рока — Олег «Манагер» Судаков.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

А на стене дома №5 по улице Петра Осминина, где жил музыкант, установят памятную табличку.

Ранее Город55 рассказывал об экскурсии «Чкаловск — поселок Летова». Во время прогулки, которая длилась около восьми часов, удалось увидеть, чем жил и чем вдохновлялся музыкант.

«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
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#Евгений Игишев#Культура#Видео#Музыка#Омск#Омская область#Концерт#Егор Летов#Гражданская оборона#Русский рок
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