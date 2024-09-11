Летов в метро и на сцене. В Омске прошли концерты памяти лидера «Гражданской обороны»

В омском метропереходе прошел концерт памяти Егора Летова

В «подземке» группы «Старуха!», «Гипноджем» и SAiSE исполнили как свои песни, так и хиты русского рока. А на сцене Концерт-холла встретились разные поколения омских музыкантов и легенда сибирского рока — Олег «Манагер» Судаков.