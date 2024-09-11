Кузбассовцам назвали тяжелейшие заболевания, вызываемые некоторыми напитками

«Лимонад, особенно промышленный, вреден для человека. В нем слишком много сахара, а это угроза диабета второго типа и болезней сердца и сосудов, ожирения. Могут быть канцерогены: сахарозаменитель сахарин и бензоат натрия. Лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к резким колебаниям энергии и настроения, а также увеличивает риск развития инсулинорезистентности», — заявила Лялина.