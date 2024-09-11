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Posted 11 сентября, 10:25

Published 11 сентября, 10:25

Modified 11 сентября, 10:30

Updated 11 сентября, 10:30

Иллюстрация

Коровники ковром, подберезовики ведрами: омичи поделились своими грибными успехами

11 сентября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи рассказали о грибном изобилии в лесах

Жители Омска сообщают о урожае грибов, собирая за один выход по несколько ведер подберезовиков, коровников и других даров леса.

Богатые леса региона вновь порадовали грибников и ягодников обилием и разнообразием даров природы, а благоприятные погодные условия способствовали рекордным урожаям. Омичи с гордостью делятся своими успехами. Юлия Шибанова рапортует о внушительном улове за Кормиловкой — 33 литра грибов, преимущественно подберезовиков.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Омская область славится своими грибными местами, и каждый опытный грибник знает, где искать самые богатые урожаи. Леса в районе Красноярки, Любинского и Азовского районов давно стали излюбленными местами для «тихой охоты». Однако, несмотря на известность этих мест, каждый год они продолжают удивлять грибников находками. Своими результатами поделилась Юлия Вишневская-Бакаева, побывавшая под Алексеевкой.

«Море коровников», — отмечает она, добавляя, что за 4 часа удалось собрать разнообразие грибов, включая подберезовики, подосиновики и опята.
Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Секрет удачной охоты заключается не только в знании местности, но и в умении правильно выбирать время для похода. Оксана Дорогина делится наблюдениями из Московки, где даже за короткую прогулку можно заметить активных грибников и обилие коровников и груздей.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Судя по многочисленным отзывам, этот сезон выдался особенно урожайным на грибы в Омской области. Ранее Город55 уже упоминал о начале «тихой охоты».

Всех форм и цветов. В Омской области началась охота за опятами
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Социальные сети#Новости#Природа#Грибы#Урожай#Грибники
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