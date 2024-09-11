Карантин! Омские школьники вернулись к дистанту из-за мощной вспышки ОРВИ

Posted 11 сентября, 10:00
Published 11 сентября, 10:00
Modified 11 сентября, 10:02
Updated 11 сентября, 10:02
Городу55 предоставили данные о заболеваемости в образовательных учреждениях Омска. По состоянию на 11 сентября, из-за вспышки ОРВИ на карантин закрыли 6 классов в 2 школах и 5 групп в 4 детских садах. В департаменте образования добавили, что образовательный процесс приостановили для 140 учеников и 128 детсадовцев. Отметим, что буквально по состоянию на 9 сентября, в омских школах не было классов, ушедших на дистанционное обучение.
В Роспотребнадзоре рассказали, что весь школьный класс или группу в детском саду могут отправить на карантин в период высокой заболеваемости ОРВИ, если отсутствует больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на семь дней.
Отметим, что число случаев заболевания гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросло во всех возрастных группах. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю со 2 по 9 сентября зарегистрировано 377 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 27,4% больше, чем неделей ранее.
Добавим, что, по словам завкафедрой экстремальной и доказательной медицины омского медуниверситета Николая Николаева, пик заболеваемости вирусными инфекциями ожидается в начале зимы. Потом на время каникул и праздничных дней уровень заболеваемости снизится, но в феврале–марте вновь повысится.
Ранее в Роспотребнадзоре также объявили о старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа. В состав отечественной вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидсезоне. Омичи могут поставить вакцину бесплатно.
«Вакцинироваться от гриппа надо обязательно, особенно школьникам, студентам и лицам старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида. Вакцинирование сейчас поможет снизить зимнюю заболеваемость», — порекомендовал Николаев.