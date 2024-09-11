Карантин! Омские школьники вернулись к дистанту из-за мощной вспышки ОРВИ

Городу55 предоставили данные о заболеваемости в образовательных учреждениях Омска. По состоянию на 11 сентября, из-за вспышки ОРВИ на карантин закрыли 6 классов в 2 школах и 5 групп в 4 детских садах. В департаменте образования добавили, что образовательный процесс приостановили для 140 учеников и 128 детсадовцев. Отметим, что буквально по состоянию на 9 сентября, в омских школах не было классов, ушедших на дистанционное обучение.