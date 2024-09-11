Идеальное теплое море: куда поехать в отпуск в сентябре

Posted 11 сентября, 09:43
Published 11 сентября, 09:43
Modified 11 сентября, 09:46
Updated 11 сентября, 09:46
Несмотря на то, что лето уже прошло, многие туристы только собираются отправиться на курорты Черного моря. Эксперты рассказали «РИА Новости», какая температура воды у побережий Крыма сейчас и в каком месяце она бывает самой высокой.
Холодные течения вблизи крымских курортов бывают редко, по этой причине вода здесь в основном теплая, временами прохладная. Купальный сезон на полуострове длится с начала июня до середины октября.
Современные технологии позволяют следить за температурой воды в реальном времени. Например, согласно сервису World Weather, сейчас в Евпатории море прогрето до +24 градусов, в Форосе — до +25 градусов, а в Коктебеле — до +23 градусов.
Чтобы спланировать отпуск удачно и плавать в море комфортной температуры, стоит изучить средние показатели каждого месяца.
Например, в мае вода, как правило, для купания еще не готова. Она прохладная, ее температура не поднимается выше +13 градусов, лишь в конце месяца она достигает +20 градусов.
В начале июня вода также остается прохладной, ее температура не превышает +20 градусов. Теплее море начинает становиться в середине месяца, в это время значения поднимаются до +22 градусов. Однако медики не рекомендуют купаться в море с такой температурой длительное время.
В начале июле температура воды не опускается ниже +21 градуса, а к концу месяца море нагревается до +25 градусов. Как показывает практика, это один из самых популярных периодов среди туристов.
В августе температура воды становится немного ниже и достигает в среднем +22 градусов. Самое высокое значение при этом — +26 градусов.
В сентябре температура моря очень переменчивая. В начале месяца она составляет +24 градуса, а к концу опускается до +18 градусов.
В октябре купальный сезон завершается, вода становится заметно прохладнее. Самая высокая температура воды в октябре — +18 градусов, самая низкая — +14.
Самое теплое море, как правило, в августе. В этом месяце температура воды достигает +27 градусов, воздух же прогревается до +35 градусов. Именно в этом месяце рекомендуется ездить на побережье с детьми.
«Температура воды в Черном море сильно зависит от погодных условий. Например, при штормах и холодных течениях море заметно становится холоднее. Температура воды может опускаться до +13 градусов. Такое значение бывает даже в середине лета. Так что, температура воды в Черном море и в Крыму в частности — явление непредсказуемое. Поэтому синоптики с осторожностью делают прогнозы, так как их точность может сильно колебаться», — рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.