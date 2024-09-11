Губернатор Омской области Хоценко рассказал о программе «Решают люди»

Posted 11 сентября, 05:58
Published 11 сентября, 05:58
Modified 11 сентября, 06:00
Updated 11 сентября, 06:00
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился новыми успехами в реализации проектов благоустройства в округах Омска, инициированных самими горожанами. В 2024 году на эти важные инициативы выделено полмиллиарда рублей, что подчеркивает серьезный подход к улучшению городской инфраструктуры.
На карте Омска уже можно увидеть десятки обновленных общественных территорий. Виталий Хоценко озвучил адреса завершенных проектов, которые стали результатом активного участия жителей в программе «Решают люди».
«Сразу несколько инициатив наших жителей воплотили в жизнь в Омске в рамках проекта „Решают люди“. Советском округе были благоустроены скверы „Библиотечный“ и „Уголок детства“. В Кировском округе создали скейт парк, установили детский игровой городок и площадку с уличными тренажерами. В Октябрьском округе в рамках местных инициатив обновили фасад здания школы №142 и установили универсальную спортивную площадку. Ленинский округ получил обновленные спортивные площадки гимназии №75 и школы №110., — отметил Виталий Хоценко.
В Центральном округе на улице Чапаева от улицы Герцена до улицы Тарская были обновлены пешеходные дорожки и установлены новые скамейки, что сделает прогулки по городу более комфортными.