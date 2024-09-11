Губернатор Омской области Хоценко рассказал о программе «Решают люди»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился новыми успехами в реализации проектов благоустройства в округах Омска, инициированных самими горожанами. В 2024 году на эти важные инициативы выделено полмиллиарда рублей, что подчеркивает серьезный подход к улучшению городской инфраструктуры.