ДОМ. РФ реализует в Омске недвижимость на территории университетского кампуса

Posted 11 сентября, 06:55
Published 11 сентября, 06:55
Modified 11 сентября, 06:55
Updated 11 сентября, 06:55
Объекты недвижимости находятся на территории кампуса Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина (ОмГАУ).
Заявки на участие в аукционе по продаже участка площадью 0,05 га принимаются до 21 октября. Объект расположен по адресу: ул. Яковлева д. 1. Окружение представлено многоэтажной жилой застройкой, административными и социальными объектами. Соседние здания занимают общежития, учебные корпуса и спорткомплекс кампуса ОмГАУ. Ближайшие магистрали: ул. Орджоникидзе (в 260 м) и ул. Красный Путь (в 350 м). Остановка общественного транспорта «Октябрьская улица» — на удалении 330 м. Расстояние до центра Омска составляет около 1,5 км.
Аукцион пройдёт 25 октября. Начальная цена лота — 6,54 млн рублей.
Рядом с участком ДОМ.РФ также выставил на продажу одно из общежитий ОмГАУ. Объект находится по адресу: ул. Яковлева, д. 5. В составе имущественного комплекса — участок 0,29 га и здание площадью 4,1 тыс. кв. м. Объект граничит с гаражами и территорией Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ.
Заявки на участие в торгах принимаются до 28 октября. Аукцион состоится 1 ноября. Начальная цена лота — 80,5 млн рублей.
ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Омской области. Так, в июне за 2,86 млн рублей был продан имущественный комплекс под создание сервисного объекта в пригороде Омска (с. Морозовка). В январе на территории Кировского округа областного центра за 31,94 млн рублей реализовали имущественный комплекс вблизи аэропорта. А в 2023 году на одной из главных магистралей Омска, ул. Орджоникидзе, за 3,66 млн рублей был продан участок площадью 0,06 га.