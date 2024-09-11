Денег нет: омским депутатам предложили отложить строительство 6 детских садов

Posted 11 сентября, 08:08
Published 11 сентября, 08:08
Modified 11 сентября, 08:10
Updated 11 сентября, 08:10
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам, которое пройдет завтра, 12 сентября, речь зайдет в том числе о проекте адресно-инвестиционной программы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Администрация направила в ГС перечень предложений по включению в проект «вновь начинаемых объектов».
Всего таких объектов 45: 43 дороги, 1 ливневка и 1 водопровод. А вот с детскими учреждениями дело обстоит куда хуже.
«В перечень объектов предлагается не включать ряд детских садов, работы по которым были запланированы в целях участия города Омска в национальном проекте „Демография“, но строительство не было начато», — уточняется в документе за подписью мэра Омска Сергея Шелеста.
Имеются в виду детсады на улице Нейбута, на территории станции юных натуралистов (улица Дмитриева), в ЖК «Суворовская усадьба», на улице Пригородная, в Порт-Артуре и в ЖК «Садовый».
«В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджета города Омска и возрастающей социальной нагрузки при предельном уровне дефицита в проект АИП в первую очередь включены мероприятия, предусматривающие софинансирование из вышестоящих бюджетов», — объясняют авторы документа.
Сейчас финансирование из других бюджетов «не подтверждено», и строительство соответственно отложено. При этом в проекте АИП все же фигурируют несколько детских садов, которые будут строить в рамках муниципальной программы «развитие образования». Это детсады на Мира 65а, на Успешной, в Амурском-2 и в Центральном округе (без уточнения адреса). Финансирование на 2025 год предусмотрено только в последнем случае. Деньги на Амурский-2 должны появиться в 2026 году, а на первые 2 проекта — только в 2027-м.
Напомним: дефицит бюджета в Омске превышает 5%. Ограничения, установленные бюджетным правилом, выполняются, но в ряде случаев расходы приходится сокращать — в том числе и на значимые для города вещи. Именно дефицит средств подтолкнул администрацию в этом году к заключению с застройщиками соглашений «о развитии социальной инфраструктуры».