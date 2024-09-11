Денег нет: омским депутатам предложили отложить строительство 6 детских садов

Сейчас финансирование из других бюджетов «не подтверждено», и строительство соответственно отложено. При этом в проекте АИП все же фигурируют несколько детских садов, которые будут строить в рамках муниципальной программы «развитие образования». Это детсады на Мира 65а, на Успешной, в Амурском-2 и в Центральном округе (без уточнения адреса). Финансирование на 2025 год предусмотрено только в последнем случае. Деньги на Амурский-2 должны появиться в 2026 году, а на первые 2 проекта — только в 2027-м.