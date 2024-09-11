«День неприятностей». Стало известно, когда будет рекордно жарко в сентябре в Омске

Posted 11 сентября, 08:33
Published 11 сентября, 08:33
Modified 11 сентября, 08:36
Updated 11 сентября, 08:36
Омичи наконец-то наслаждаются бабьим летом и солнцем. Хорошая погода еще некоторое время продержится в регионе. По данным сервиса Ventusky, в Омской области будет тепло до конца этой недели. Но уже в воскресенье, 15 сентября, циклон с северной части страны принесет похолодание.
Самый жаркий день сентября, по прогнозу синоптиков, будет в пятницу, 13 сентября. Температура воздуха местами по регионе поднимется до +23 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Отметим, что пятница 13-е также считается «днем неприятностей», распространенный благодаря многочисленным суевериям и мифам. Согласно им именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям, а также стараться остерегаться всяческого рода неудач.
На следующей неделе уже станет холоднее. 16 и 17 сентября прогнозируют до +12 градусов, 18 сентября столбик термометра будет в пределах +15… +17 градусов. Такая погода будет до 20 сентября включительно. С 21 сентября вместе с понижением температуры в регионе снова начнутся дожди.