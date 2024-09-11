«День неприятностей». Стало известно, когда будет рекордно жарко в сентябре в Омске

Самый жаркий день сентября, по прогнозу синоптиков, будет в пятницу, 13 сентября. Температура воздуха местами по регионе поднимется до +23 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Отметим, что пятница 13-е также считается «днем неприятностей», распространенный благодаря многочисленным суевериям и мифам. Согласно им именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям, а также стараться остерегаться всяческого рода неудач.