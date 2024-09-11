Бюрократия тормозит мечты: когда Омск получит свой пятизвездочный отель

Posted 11 сентября, 12:07
Published 11 сентября, 12:07
Modified 11 сентября, 12:09
Updated 11 сентября, 12:09
В Омске продолжается обсуждение судьбы первого в городе пятизвездочного отеля. Как сообщалось ранее, его строительством занимается семья Антропенко. Отель планировали построить под брендом международной сети «Хилтон». Однако из-за санкций и связанных с ними ограничений от этой идеи пришлось отказаться. Компания «Основа Холдинг», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко, начала переговоры с другими международными гостиничными операторами, но пока неясно, к какому результату они приведут. Известно лишь, что новый отель точно не будет связан с «Хилтон», что породило в народе шутливое название проекта — «Не Хилтон».
Инвесторы планируют восстановить к 2026 году историческое здание фабрики «Луч», построенное в 1915 году и признанное памятником архитектуры. После реставрации этого трехэтажного здания, которое сейчас находится в аварийном состоянии, начнется строительство самого отеля. На реализацию проекта планируется выделить 4 миллиарда рублей. Основная сложность заключается в необходимости гармоничного сочетания проекта гостиницы с реставрацией старинного здания.
Тем не менее, проект столкнулся с бюрократическими трудностями. Игорь Антропенко сообщил «Омск-информу», что компания ищет пути решения возникших проблем. Существует множество административных ограничений, связанных с фабрикой «Луч». Городские власти вновь не согласовали некоторые разрешительные документы.
Эти бюрократические преграды могут значительно отсрочить начало строительства отеля. Пока остается неясным, когда проект, который мог бы стать важной вехой в развитии туристической инфраструктуры Омска, будет реализован.
Напомним, что в Омске на аукцион выставлен обанкротившийся отель «Разумовский» с начальной ценой в 85,5 миллиона рублей.