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Posted 11 сентября, 12:07

Published 11 сентября, 12:07

Modified 11 сентября, 12:09

Updated 11 сентября, 12:09

В Омске продолжаются «споры» вокруг строительства первого пятизвездочного отеля

Бюрократия тормозит мечты: когда Омск получит свой пятизвездочный отель

11 сентября 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney

В Омске продолжаются «споры» вокруг строительства первого пятизвездочного отеля

Переговоры о строительстве пятизвездочного отеля в Омске продолжаются, но отсутствие бренда и бюрократические трудности задерживают реализацию масштабного проекта.

В Омске продолжается обсуждение судьбы первого в городе пятизвездочного отеля. Как сообщалось ранее, его строительством занимается семья Антропенко. Отель планировали построить под брендом международной сети «Хилтон». Однако из-за санкций и связанных с ними ограничений от этой идеи пришлось отказаться. Компания «Основа Холдинг», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко, начала переговоры с другими международными гостиничными операторами, но пока неясно, к какому результату они приведут. Известно лишь, что новый отель точно не будет связан с «Хилтон», что породило в народе шутливое название проекта — «Не Хилтон».

Инвесторы планируют восстановить к 2026 году историческое здание фабрики «Луч», построенное в 1915 году и признанное памятником архитектуры. После реставрации этого трехэтажного здания, которое сейчас находится в аварийном состоянии, начнется строительство самого отеля. На реализацию проекта планируется выделить 4 миллиарда рублей. Основная сложность заключается в необходимости гармоничного сочетания проекта гостиницы с реставрацией старинного здания.

Тем не менее, проект столкнулся с бюрократическими трудностями. Игорь Антропенко сообщил «Омск-информу», что компания ищет пути решения возникших проблем. Существует множество административных ограничений, связанных с фабрикой «Луч». Городские власти вновь не согласовали некоторые разрешительные документы.

Эти бюрократические преграды могут значительно отсрочить начало строительства отеля. Пока остается неясным, когда проект, который мог бы стать важной вехой в развитии туристической инфраструктуры Омска, будет реализован.

Напомним, что в Омске на аукцион выставлен обанкротившийся отель «Разумовский» с начальной ценой в 85,5 миллиона рублей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Инвестиции#Новости#Реставрация#Гостиничный бизнес#Бюрократия
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