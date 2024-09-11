Бюрократия тормозит мечты: когда Омск получит свой пятизвездочный отель

В Омске продолжается обсуждение судьбы первого в городе пятизвездочного отеля. Как сообщалось ранее, его строительством занимается семья Антропенко. Отель планировали построить под брендом международной сети «Хилтон». Однако из-за санкций и связанных с ними ограничений от этой идеи пришлось отказаться. Компания «Основа Холдинг», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко, начала переговоры с другими международными гостиничными операторами, но пока неясно, к какому результату они приведут. Известно лишь, что новый отель точно не будет связан с «Хилтон», что породило в народе шутливое название проекта — «Не Хилтон».