Благотворительность и поддержка. Хоккейные свитеры «Авангарда» продали на аукционе

Среди других участников аукциона выделяются свитеры Ивана Игумнова и Марка Вербы, которые также нашли своих покупателей за 30 500 и 27 000 рублей соответственно. Интересно, что все доходы от аукциона превысили 300 тысяч рублей, и клуб «Авангард» пообещал направить эти средства на благотворительность.