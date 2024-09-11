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Published Сегодня, 03:05

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Updated Сегодня, 03:42

Хоккейные свитеры игроков омского «Авангарда» продали на аукционе

Благотворительность и поддержка. Хоккейные свитеры «Авангарда» продали на аукционе

11 сентября 2024, 03:05
Фото: Пресс-служба омского «Авангарда»

Хоккейные свитеры игроков омского «Авангарда» продали на аукционе

Хоккейные свитеры «Авангарда» стали не просто атрибутом игры, но и символом надежды для тех, кто нуждается в поддержке.

Вчера, 9 сентября, в Омске завершился аукцион, на котором с молотка ушли хоккейные свитеры игроков «Авангарда». Эти уникальные джерси, в которых команда провела все четыре матча на предсезонном Кубке Блинова, посвящены важной теме — донорству костного мозга. Дизайн формы был разработан при участии юных болельщиков из гематологического отделения Омской областной детской клинической больницы, что добавляет особую ценность каждому свитеру.

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

На торги было выставлено десять джерси, и интерес к ним оказался весьма высоким. Дороже всего были оценены свитеры канадского нападающего Рида Буше и капитана команды Дамира Шарипзянова — 60 500 и 60 000 рублей соответственно. На третьем месте по цене оказался свитер легионера Даррена Дица, который ушел за 35 000 рублей.

Среди других участников аукциона выделяются свитеры Ивана Игумнова и Марка Вербы, которые также нашли своих покупателей за 30 500 и 27 000 рублей соответственно. Интересно, что все доходы от аукциона превысили 300 тысяч рублей, и клуб «Авангард» пообещал направить эти средства на благотворительность.

Ранее Город55 писал о том, что улицу в Омске переименуют в улицу Омского «Авангарда».

Спустя три года. На городских картах появилась улица «Омского Авангарда»
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#Кристина Антоносян#Общество#Авангард#Омск#Новости
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