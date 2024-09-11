Благотворительность и поддержка. Хоккейные свитеры «Авангарда» продали на аукционе

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
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Вчера, 9 сентября, в Омске завершился аукцион, на котором с молотка ушли хоккейные свитеры игроков «Авангарда». Эти уникальные джерси, в которых команда провела все четыре матча на предсезонном Кубке Блинова, посвящены важной теме — донорству костного мозга. Дизайн формы был разработан при участии юных болельщиков из гематологического отделения Омской областной детской клинической больницы, что добавляет особую ценность каждому свитеру.
На торги было выставлено десять джерси, и интерес к ним оказался весьма высоким. Дороже всего были оценены свитеры канадского нападающего Рида Буше и капитана команды Дамира Шарипзянова — 60 500 и 60 000 рублей соответственно. На третьем месте по цене оказался свитер легионера Даррена Дица, который ушел за 35 000 рублей.
Среди других участников аукциона выделяются свитеры Ивана Игумнова и Марка Вербы, которые также нашли своих покупателей за 30 500 и 27 000 рублей соответственно. Интересно, что все доходы от аукциона превысили 300 тысяч рублей, и клуб «Авангард» пообещал направить эти средства на благотворительность.
Ранее Город55 писал о том, что улицу в Омске переименуют в улицу Омского «Авангарда».