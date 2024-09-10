В России нашли способ победить фастфуд: так уже борются с курением и алкоголем

«Если мы будем напоминать об этом чаще, возможно, люди задумаются про состав того, что они едят. Реклама вызывает привычку и 90% своей жизни мы делаем на автомате. Автоматически едим вредную еду чаще, чем полезную. И гамбургеров хочется чаще, потому что мы видим их чаще. Поэтому любые акцизы, запреты и предупреждения будут хороши», — заключила психолог.