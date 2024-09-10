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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:26

В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности

В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности

10 сентября 2024, 13:23
Фото: 1MI
Синоптики предупредили, что скоро в воздухе не территории Омской области будут плохо рассеиваться вредные примеси, объявлено режим НМУ первой степени опасности.

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности — времени, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.

По сообщениям экспертов, режим НМУ продлятся в регионе с 22:00 10 сентября до 10:00 11 сентября.

Напомним, что в начале месяца омичи массово жаловались на качество воздуха на Левом берегу и в Нефтяниках. По словам местных, на улице пахло газом и фенолом. В тот же период специалисты минприроды зафиксировали превышение количества углерода в атмосфере.

«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Нму#Загрязнение окружающей среды#Загрязнение атмосферного воздуха
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