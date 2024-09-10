В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности — времени, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.
По сообщениям экспертов, режим НМУ продлятся в регионе с 22:00 10 сентября до 10:00 11 сентября.
Напомним, что в начале месяца омичи массово жаловались на качество воздуха на Левом берегу и в Нефтяниках. По словам местных, на улице пахло газом и фенолом. В тот же период специалисты минприроды зафиксировали превышение количества углерода в атмосфере.