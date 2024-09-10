В Омской области назначили нового начальника судебного департамента

Константин Смагин окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ в 2000 году, с 1999 по 2010 он проходил военную службу на офицерских должностях, с 2008 года занимал должности судьи. В 2019 году был назначен судьей 2-го Восточного окружного военного суда, а с 2022 года находился в отставке.