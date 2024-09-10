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В Омской области назначили нового начальника судебного департамента

В Омской области назначили нового начальника судебного департамента

10 сентября 2024, 14:12
Фото: 1MI
Новым начальником омского управления судебного департамента стал Константин Смагин.

Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ назначил новым начальником омского управления судебного департамента Константина Смагина. Ранее он занимал должность замначальника управления, с апреля 2024 года исполнял обязанности начальника.

Константин Смагин окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ в 2000 году, с 1999 по 2010 он проходил военную службу на офицерских должностях, с 2008 года занимал должности судьи. В 2019 году был назначен судьей 2-го Восточного окружного военного суда, а с 2022 года находился в отставке.

Напомним, что 7 сентября экс-главу регионального следственного комитета Олега Винникова назначили полпредом главы Омской области в северных районах.

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