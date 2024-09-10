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В Омске семья с младенцем попала в жесткое ДТП из-за «неисправного» автомобиля

В Омске на Пушкинском тракте произошло жесткое ДТП: пострадал младенец

10 сентября 2024, 08:54
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области

В Омске семья с младенцем попала в жесткое ДТП из-за «неисправного» автомобиля

На Пушкинском тракте произошло ДТП. Водитель внедорожника врезался в опору освещения, в результате чего пострадали три человека.

9 сентября в 12:30 на Пушкинском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado под управлением 39-летнего мужчины потерял контроль и врезался в электроопору, на которой были установлены дорожные указатели.

В машине находились трое: мужчина за рулем, женщина и маленький ребенок. Все они получили травмы и нуждались в помощи врачей. Выяснилось, что 7-месячный ребенок ехал без специального детского кресла. Водитель привлечен к административной ответственности согласно действующему законодательству.

Сотрудники ГИБДД начали расследование для выяснения всех деталей случившегося. Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны по завершении проверки.

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области

Напомним про другой случай ДТП закончившийся трагичным исходом. Во время движения по проезжей части водитель грузового автомобиля сбил пересекавшую дорогу пенсионерку.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#Дети#Штраф#Новости#Пушкинский тракт
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