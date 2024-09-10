В Омске на Пушкинском тракте произошло жесткое ДТП: пострадал младенец

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
9 сентября в 12:30 на Пушкинском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado под управлением 39-летнего мужчины потерял контроль и врезался в электроопору, на которой были установлены дорожные указатели.
В машине находились трое: мужчина за рулем, женщина и маленький ребенок. Все они получили травмы и нуждались в помощи врачей. Выяснилось, что 7-месячный ребенок ехал без специального детского кресла. Водитель привлечен к административной ответственности согласно действующему законодательству.
Сотрудники ГИБДД начали расследование для выяснения всех деталей случившегося. Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны по завершении проверки.
Напомним про другой случай ДТП закончившийся трагичным исходом. Во время движения по проезжей части водитель грузового автомобиля сбил пересекавшую дорогу пенсионерку.