В Омске на Пушкинском тракте произошло жесткое ДТП: пострадал младенец

В машине находились трое: мужчина за рулем, женщина и маленький ребенок. Все они получили травмы и нуждались в помощи врачей. Выяснилось, что 7-месячный ребенок ехал без специального детского кресла. Водитель привлечен к административной ответственности согласно действующему законодательству.