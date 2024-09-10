В Нижневартовске школьников на обеде кормят хлебом и чаем

В Нижневартовске школьникам вторую неделю на обед дают хлеб и чай. Так, как пишут «Последние новости Ханты-Мансийска, ХМАО», в группе «ЧП в Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте» обучающиеся школы №21 рассказали, что остаются голодными во время уроков.