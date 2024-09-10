В Нижневартовске школьников на обеде кормят хлебом и чаем

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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При это вторая смена утверждает, что им дают макароны.
На плохую организацию питания также пожаловались дети из школ №5 и №42.
«В 17 опять чай, разбавленный с водой, и печенька. Льготе — каша, что происходит? В прошлом году все было нормально, а в этом что-то происходит», — цитирует издание местных жителей.
УралПолитRu отмечает, что с начала учебного года в некоторых школах Нижневартовска произошла накладка с питанием. Обучающимся предлагали на обед сухпайки, а некоторые учебные учреждения отменили занятия в связи с отсутствием обедов. Ситуацией заинтересовалась прокуратура — была организована проверка.