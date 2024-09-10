gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Нижневартовске школьников на обеде кормят хлебом и чаем

10 сентября 2024, 05:55
В Нижневартовске школьникам вторую неделю на обед дают хлеб и чай. Так, как пишут «Последние новости Ханты-Мансийска, ХМАО», в группе «ЧП в Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте» обучающиеся школы №21 рассказали, что остаются голодными во время уроков.

При это вторая смена утверждает, что им дают макароны.

На плохую организацию питания также пожаловались дети из школ №5 и №42.

«В 17 опять чай, разбавленный с водой, и печенька. Льготе — каша, что происходит? В прошлом году все было нормально, а в этом что-то происходит», — цитирует издание местных жителей.

УралПолитRu отмечает, что с начала учебного года в некоторых школах Нижневартовска произошла накладка с питанием. Обучающимся предлагали на обед сухпайки, а некоторые учебные учреждения отменили занятия в связи с отсутствием обедов. Ситуацией заинтересовалась прокуратура — была организована проверка.

Подпишитесь
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
Сегодня, 02:06
Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность
Сегодня, 05:51
«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
Сегодня, 06:04
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
Сегодня, 06:35
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
Сегодня, 07:00
Московские аэропорты закрыты: омичи приземляются в других городах
Сегодня, 05:20