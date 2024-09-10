В еще одном районе Омской области ввели режим ЧС из-за продолжительных дождей

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Сегодня, 10 сентября, администрация Нововаршавского района Омской области ввела режим ЧС на территории района из-за переувлажнения почвы.
«По данным обследований, проведенных специалистом ФГБУ „Объ-Иртышское УГМС“ на сельскохозяйственных полях наблюдается затопление, полегание посевов. Данные явления вызваны обильными, продолжительными осадками, количество выпавших за август осадков соответствует 147% от месячной нормы, за первую декаду сентября выпало две месячные нормы», — сообщили местной администрации.
Из-за сильной влажности пришлось приостановить уборочные работы. Аграрии района, которые застраховали свои посевы от чрезвычайных ситуаций, начали обращаться за получением страховой выплаты.
Напомним, что несколько дней назад по такой же причине режим ЧС ввели в Тарском районе.