В ЕДГ-2024 «Единая Россия» подтвердила статус партии народного большинства

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Борис Грызлов, председатель высшего совета партии, сообщил, что «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и одержала уверенную победу во всех регионах страны.
Грызлов подчеркнул, что избиратели продемонстрировали свою поддержку курсу президента, доверив «Единой России» его реализацию на всех уровнях власти и управления, пишет mkset.ru. Он также отметил, что важнейшим достижением прошедшей выборной кампании стал рекордный уровень обновления состава: свыше 80% победивших кандидатов от «Единой России» — это новички в политике.
Во время заседания врио секретаря генерального совета Владимир Якушев представил результаты выборов. Он сообщил, что три мандата в Государственной думе остались за «Единой Россией». Виктория Абрамченко получила 75% голосов, Олег Матыцин — 68% (обоих выдвинула «Единая Россия»), а Николай Шульгинов, участвовавший в выборах как самовыдвиженец, набрал 55%, его поддерживала партия.
Прямые выборы должностных лиц прошли в 21 регионе Российской Федерации, где кандидаты от «Единой России» также стали победителями. Четыре главы будут избраны через законодательные собрания. В двух регионах, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, также победили кандидаты от «Единой России». В двух других регионах выборы еще только предстоят.
В 13 регионах России прошли выборы в законодательные собрания. Партия «Единая Россия» продемонстрировала средний результат по стране — 64,6%.
Исполняющий обязанности секретаря генерального совета ЕР сообщил, что в результате голосования «Единая Россия» завоевала 82% мандатов, которые разыгрывались на выборах в региональные законодательные собрания. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 66%.
На выборах в представительные органы административных центров партия получила 85% мандатов. Это значительно выше, чем в 2019 году, когда показатель партии составил 64%. Якушев подчеркнул, что важным достижением ЕДГ в 2024 году стала победа 308 кандидатов от партии, участвовавших в специальной военной операции. 81% из них одержали победу на выборах.
Якушев отметил, что на протяжении всей избирательной кампании участники специальной военной операции получали всестороннюю поддержку. Кроме того, по специальному курсу работала высшая партийная школа. Полученные результаты стали беспрецедентно высокими по сравнению с другими партиями, среди кандидатов которых также были участники СВО.
Как сообщают на сайте ER.RU, после ЕДГ обновление депутатского корпуса ЕР составит 87%. Якушев отметил, что «Единая Россия» уже начала готовиться к федеральным выборам 2026 года в рамках ЕДГ-2024.