В ЕДГ-2024 «Единая Россия» подтвердила статус партии народного большинства

Прямые выборы должностных лиц прошли в 21 регионе Российской Федерации, где кандидаты от «Единой России» также стали победителями. Четыре главы будут избраны через законодательные собрания. В двух регионах, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, также победили кандидаты от «Единой России». В двух других регионах выборы еще только предстоят.