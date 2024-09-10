Туристам рассказали, где в этом году дешево отдохнуть зимой

Так, самым недорогим вариантом окажется поездка в Псков: средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 4 500 рублей, а сутки в трехзвездочном отеле обойдутся в 2 500 рублей. Чуть дороже обойдется Новый год в Карелии: 8 000 рублей придется отдать за билет до Петрозаводска и 6 000 за ночь в отеле. Замыкает первую тройку Ярославль: билет на самолет туда будет стоить 9 000 рублей, а сутки в гостинице — около 3 500 рублей.