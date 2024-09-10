Туристам рассказали, где в этом году дешево отдохнуть зимой

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, где россияне смогут бюджетно провести новогодние каникулы в этом году, если начнут бронировать путевки сейчас.
Так, самым недорогим вариантом окажется поездка в Псков: средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 4 500 рублей, а сутки в трехзвездочном отеле обойдутся в 2 500 рублей. Чуть дороже обойдется Новый год в Карелии: 8 000 рублей придется отдать за билет до Петрозаводска и 6 000 за ночь в отеле. Замыкает первую тройку Ярославль: билет на самолет туда будет стоить 9 000 рублей, а сутки в гостинице — около 3 500 рублей.
Бюджетный новогодний отдых получится организовать и в других городах. Например, в Москве (9500 рублей за билет и 4000 рублей за отель), Архангельске (10 000 и 3000 рублей), Великом Устюге — доме Деда Мороза (10 500 и 5000 рублей), Санкт-Петербурге (11 000 и 4000 рублей), Самаре (11 500 и 4000 рублей), Екатеринбурге (11 700 и 3400 рублей) и Мурманске (12 000 и 8000 рублей).
Зимний отдых можно провести в Минске, однако это будет чуть дороже: перелет в столицу Белоруссии стоит 14 000 рублей в одну сторону, а сутки в отеле — примерно 10 000 рублей. Также стоит рассмотреть путешествие в Ереван: 16 500 рублей за билет и 3 500 рублей за ночь в гостинице. Относительно недорого удастся отдохнуть в Астане: 17 500 рублей за перелет и 3300 рублей за жилье.
В список зарубежных городов, куда сейчас можно найти недорогие билеты, вошли Самарканд (перелет — 18 000 рублей, отель — 7000), Ташкент (19 000 и 5500 рублей), Бишкек (19 400 и 2000 рублей), Баку (19 800 и 3000 рублей), Тбилиси (20 000 и 2000 рублей), Алматы (21 000 и 4300 рублей) и Стамбул (21 500 и 3500 рублей).
Напомним, что ранее эксперты рассказали, где российские туристы смогут отдохнуть осенью. В списке вариантов оказались Москва, Санкт-Петербург, Алтай и путешествие по Золотому кольцу России.