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Стало известно, кто будет вести КВН после смерти Александра Маслякова

Стало известно, кто будет вести КВН после смерти Александра Маслякова

10 сентября 2024, 08:47
Фото: Международный союз КВН / vk.com/kvnofficial
Известного ведущего не стало 8 сентября 2024 года. Он скончался после продолжительной болезни.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, не стало известного ведущего КВН и по совместительству основателя творческого объединения «АМиК» Александра Маслякова. Произошло это после продолжительной болезни. Издание «Новая Хакасия» вспомнило путь Маслякова, а также сообщило, кто станет заменой Александру Васильевичу на посту ведущего популярной программы.

Проблемы со здоровьем у Маслякова наблюдались последние несколько лет: сначала ведущий два раза переболел «ковидом», затем в легком у него нашли опухоль. Поэтому уже в 2022-м Масляков был ведущим лишь на нескольких играх.

После эта роль доставалась многим известным актерам и юмористам — Дмитрию Нагиеву, Вадиму Галыгину, Валдису Пельшу, Михаилу Галустяну, Александру Олешко и другим. В 2024 году все игры ведет Дмитрий Хрусталев, которому, видимо, руководство компании АМиК и доверит роль ведущего КВН.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об омском известном стендап-комике Сергее Молчанове. Недавно он записал клип с популярной российской актрисой.

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#Юлия Истомина#Общество#Россия#Новости#Телевидение#Квн#Дмитрий Хрусталев#Юмор#Александр Масляков
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