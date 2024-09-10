Снова изоляция. Из-за волны заболеваемости в Омске детские сады закрывают на карантин

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 11:00
В Омске из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин начали закрываться дошкольные учреждения. Городу55 в департаменте образования рассказали, что по состоянию на 9 сентября образовательный процесс приостановили в пяти группах в четырех детских садах. В школах города пока нет классов, закрытых на карантин из-за болезни.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость вирусными инфекциями сейчас находится на пике. Так, заразившихся COVID-19 за первую неделю сентября стало в полтора раза больше. За период со 2 по 8 сентября в регионе зарегистрировали 394 новых случая, 29 человек госпитализировали. Омская область занимает лидирующую позицию по Сибирскому федеральному округу по числу заболевших.
Завкафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что на такой исход влияют несколько факторов: изменение погоды (вирусы лучше выживают во влажную и прохладную погоду), снижение иммунитета населения, большое скопление людей с началом учебного года.
Эксперт прогнозирует пики заболеваемости ОРВИ в начале зимы, то есть в ноябре–декабре, и ближе к весне — в феврале–марте.
Лучшие меры профилактики — это ношение масок людьми с любыми признаками ОРВИ, мытье рук после каждого посещения улицы и ограничение активных общественных контактов. Если у вас выявлен любой иммунодефицит, или вы получаете иммуносупрессивную терапию (назначаемую при многих онкологических и ревматических заболеваниях), то маска не помешает и вам, — отметил Николай Николаев.
Напомним, что в начале сентября Роспотребнадзор объявил о начале вакцинации против гриппа. В состав российской вакцины входят штаммы вирусов, которые будут наиболее актуальными в нынешнем эпидсезоне. Прививка защищает от тяжелых последствий гриппа и уменьшает риск появления пневмоний.