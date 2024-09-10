Снова изоляция. Из-за волны заболеваемости в Омске детские сады закрывают на карантин

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость вирусными инфекциями сейчас находится на пике. Так, заразившихся COVID-19 за первую неделю сентября стало в полтора раза больше. За период со 2 по 8 сентября в регионе зарегистрировали 394 новых случая, 29 человек госпитализировали. Омская область занимает лидирующую позицию по Сибирскому федеральному округу по числу заболевших.