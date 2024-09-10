«Ситуация подвешенная». Строительство крематория в Омске вновь отложилось

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Компания «Возобновляемые ресурсы», которую связывают с семьей депутата Госдумы Игоря Антропенко, вновь столкнулась с проблемами при строительстве крематория. Оказалось, что проект затрагивает земли минобороны, из-за чего стартовала новая бюрократическая цепочка.
«Со строительством крематория пока ситуация сложная. Земля принадлежит Минобороны. Это ведомство занято целевой задачей, плюс кадровые перестановки, так что сейчас не до имущественных вопросов. Пока ситуация подвешенная», — сообщил Антропенко.
Напомним, что еще один крематорий в Омской области планирует построить московская компания «Помощь», он должен расположиться в Надеждинском сельском поселении. По предварительным данным, объект будет готов уже к ближайшей зиме.