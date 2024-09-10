Самолёт, созданный в единственном экземпляре, разбился в России

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«Предполагается, что 9 сентября Иванов вместе с директором компании-владельца Алексеем Танцыревым поехали в Ватулино, чтобы проверить работоспособность амфибии „Алекс-251“. Однако борт рухнул недалеко от аэродрома. Иванов и Танцырев погибли», — говорится в сообщении.
По данным издания, в 2011 году Иванов, испытывая Суперджет, выполнил манёвр «бочка». Тогда это сочли как воздушное хулиганство. В 2019 году за это его отправили в отставку, сам Иванов своей вины не признал.
Также стало известно, что «Алекс-251», рухнувший в Рузском районе Подмосковья, был построен в единственном экземпляре. «Летающую лодку» собрали еще в 2009 году. Тогда же самолет показали на «МАКС», однако в воздух тогда самолет не поднимался и демонстрировался на стоянке, пишет sibdepo.ru.
Как, в свою очередь, сообщает «Газета.Ru», при крушении самолета-амфибии погиб генеральный директор ЗАО «Авиатик-Альянс», разработавшего воздушное судно, Алексей Танцырев.