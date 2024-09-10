Самолёт, созданный в единственном экземпляре, разбился в России

Также стало известно, что «Алекс-251», рухнувший в Рузском районе Подмосковья, был построен в единственном экземпляре. «Летающую лодку» собрали еще в 2009 году. Тогда же самолет показали на «МАКС», однако в воздух тогда самолет не поднимался и демонстрировался на стоянке, пишет sibdepo.ru.