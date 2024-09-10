Омская область заняла 24 место по уровню труда среди регионов

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Published Сегодня, 02:38
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Омская область заняла 24-е место в рейтинге регионов РФ по уровню труда. Новой статистикой поделились РИА Новости, рейтинг составлен по итогам за 2023 год.
Согласно представленным данным, в 2023 году рейтинговый балл Омской области увеличился более чем на 6 пунктов по сравнению с предыдущим годом.
На лидирующих позициях, как и следовало ожидать, находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург, достигнувшие 90 баллов. Эксперты отмечают позитивные изменения на рынке труда в 83 регионах страны.
Ранее Город55 писал, что Омская область заняла 34 место в рейтинге регионов по зарплатам. Кроме того, регион занимал 60 место в списке зарплат по отраслям. Самые высокие зарплаты в нашем регионе зафиксированы у работников банковской сферы.