Омская область заняла 24 место по уровню труда среди регионов

Ранее Город55 писал, что Омская область заняла 34 место в рейтинге регионов по зарплатам. Кроме того, регион занимал 60 место в списке зарплат по отраслям. Самые высокие зарплаты в нашем регионе зафиксированы у работников банковской сферы.