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Омская область заняла 24 место по уровню труда среди регионов

Омская область заняла 24 место по уровню труда среди регионов

10 сентября 2024, 02:38
Фото: 1MI
По всех регионах в 2023 году улучшилась ситуация с рынком труда, считают статистики.

Омская область заняла 24-е место в рейтинге регионов РФ по уровню труда. Новой статистикой поделились РИА Новости, рейтинг составлен по итогам за 2023 год.

Согласно представленным данным, в 2023 году рейтинговый балл Омской области увеличился более чем на 6 пунктов по сравнению с предыдущим годом.

На лидирующих позициях, как и следовало ожидать, находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург, достигнувшие 90 баллов. Эксперты отмечают позитивные изменения на рынке труда в 83 регионах страны.

Ранее Город55 писал, что Омская область заняла 34 место в рейтинге регионов по зарплатам. Кроме того, регион занимал 60 место в списке зарплат по отраслям. Самые высокие зарплаты в нашем регионе зафиксированы у работников банковской сферы.

60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
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#Кристина Антоносян#Омск#Новости
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