gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Иллюстрация

Ночная массовая атака беспилотников в Подмосковье: что известно на данный момент

10 сентября 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Ночью Раменское в Подмосковье атаковали беспилотники

Многоквартирные дома сильно пострадали, на месте работают спасатели.

В Раменском, Московская область, произошла ночная атака беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали многоквартирные дома. По информации губернатора Андрея Воробьева, повреждения затронули дома на Спортивном проезде и Высоковольтной улице, пишут «Новые известия».

На Спортивном проезде горели квартиры на 11-12 этажах. Спасательные службы прибыли на место происшествия, и открытое горение было ликвидировано. Уничтожены не менее пяти квартир, пострадало около 15.

Несмотря на первоначальные сообщения о гибели 9-летнего ребенка, губернатор подтвердил, что эта информация не соответствует действительности. Однако в результате атаки погибла 46-летняя женщина. Один человек пострадал на Высоковольтной улице, где также была повреждена квартира на 9-м этаже.

Жителей эвакуировали и разместили в пунктах временного пребывания, таких как ДК им. Воровского и школа на ул. Высоковольтной. В это же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках: всего этой ночью ПВО уничтожило 15 дронов в нескольких городских округах.

Аэропорт «Жуковский» временно закрыт для приема и вылета самолетов. В Кашире обломки БПЛА упали на жилые районы, повредив остекление домов, но жертв не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.

Обновлено:

В Минобороны РФ сообщают, что силами ПВО за ночь перехвачено уничтожено 20 украинских дронов над Московской областью, над регионами уничтожено 144 беспилотника, в том числе Подмосковье.

Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Москва#Атака
Подпишитесь
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
Сегодня, 02:06
Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность
Сегодня, 05:51
«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
Сегодня, 06:04
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
Сегодня, 06:35
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
Сегодня, 07:00
Московские аэропорты закрыты: омичи приземляются в других городах
Сегодня, 05:20