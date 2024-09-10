Ночная массовая атака беспилотников в Подмосковье: что известно на данный момент

Несмотря на первоначальные сообщения о гибели 9-летнего ребенка, губернатор подтвердил, что эта информация не соответствует действительности. Однако в результате атаки погибла 46-летняя женщина. Один человек пострадал на Высоковольтной улице, где также была повреждена квартира на 9-м этаже.