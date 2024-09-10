Ночная массовая атака беспилотников в Подмосковье: что известно на данный момент

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В Раменском, Московская область, произошла ночная атака беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали многоквартирные дома. По информации губернатора Андрея Воробьева, повреждения затронули дома на Спортивном проезде и Высоковольтной улице, пишут «Новые известия».
На Спортивном проезде горели квартиры на 11-12 этажах. Спасательные службы прибыли на место происшествия, и открытое горение было ликвидировано. Уничтожены не менее пяти квартир, пострадало около 15.
Несмотря на первоначальные сообщения о гибели 9-летнего ребенка, губернатор подтвердил, что эта информация не соответствует действительности. Однако в результате атаки погибла 46-летняя женщина. Один человек пострадал на Высоковольтной улице, где также была повреждена квартира на 9-м этаже.
Жителей эвакуировали и разместили в пунктах временного пребывания, таких как ДК им. Воровского и школа на ул. Высоковольтной. В это же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках: всего этой ночью ПВО уничтожило 15 дронов в нескольких городских округах.
Аэропорт «Жуковский» временно закрыт для приема и вылета самолетов. В Кашире обломки БПЛА упали на жилые районы, повредив остекление домов, но жертв не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.
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В Минобороны РФ сообщают, что силами ПВО за ночь перехвачено уничтожено 20 украинских дронов над Московской областью, над регионами уничтожено 144 беспилотника, в том числе Подмосковье.