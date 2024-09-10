«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей

Полностью первый этап стройки, как ранее сообщал Город55, должен быть завершен к концу 2025 года. Параллельно с этим также ведется работа по проектированию второго этапа строительства гидроузла. Подряд стоимостью 613 млн рублей достался питерскому акционерному обществу «Ленгипроречтранс». Проектные работы уже на завершающем этапе и должны быть выполнены до конца 2024-го.