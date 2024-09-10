«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей

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Городу55 стало известно, что первый этап строительства Красногорского водоподъемного гидроузла обойдется не в 4,6 млрд рублей, как планировалось изначально, а в 5,4 млрд.
Увеличение стоимости контракта, по словам первого замминистра транспорта Омской области Дмитрия Пестрякова, связано с существенным удорожанием строительных материалов, которое «невозможно было предвидеть при заключении контракта». По этой причине подрядчик — московская фирма «Межрегионстрой» — и могла при соответствующем обосновании изменить по соглашению сторон условия контракта.
«22 декабря 2023 года получено положительное заключение повторной государственной экспертизы на увеличение цены контракта, на основании которого заключено дополнительное соглашению к контракту в части увеличения стоимости до 5,4 млрд рублей. Средства на удорожание контракта выделены распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2024 года», — ответил Пестяряков в ответ на официальный запрос Города55.
Отметим, что сейчас пусковой комплекс гидроузла готов только на 36%: с конца мая строительная готовность объекта выросла только на 17%. Подрядчик, по информации минтранса, возводит вспомогательные здания и сооружения (административно-бытовой комплекс, гараж на 7 машин, блок ремонтно-механической мастерской и склад), работает на причальных линиях, верхней и нижней голове судоходного шлюза.
Полностью первый этап стройки, как ранее сообщал Город55, должен быть завершен к концу 2025 года. Параллельно с этим также ведется работа по проектированию второго этапа строительства гидроузла. Подряд стоимостью 613 млн рублей достался питерскому акционерному обществу «Ленгипроречтранс». Проектные работы уже на завершающем этапе и должны быть выполнены до конца 2024-го.
Дмитрий Пестряков уточнил, что начало финансирования второго этапа строительства Федеральным агентством водных ресурсов планируется с 2026 года. Средства выделят в рамках нового федерального проекта «Вода России».