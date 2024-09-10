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«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей

10 сентября 2024, 07:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

Первый этап строительства гидроузла под Омском внезапно подорожал до 5,4 млрд

Изначально контракт с московским ООО «Межрегионстрой» заключили на сумму 4,6 млрд рублей, однако в 2024 году стоимость работ была увеличена почти на 800 млн.

Городу55 стало известно, что первый этап строительства Красногорского водоподъемного гидроузла обойдется не в 4,6 млрд рублей, как планировалось изначально, а в 5,4 млрд.

Увеличение стоимости контракта, по словам первого замминистра транспорта Омской области Дмитрия Пестрякова, связано с существенным удорожанием строительных материалов, которое «невозможно было предвидеть при заключении контракта». По этой причине подрядчик — московская фирма «Межрегионстрой» — и могла при соответствующем обосновании изменить по соглашению сторон условия контракта.

«22 декабря 2023 года получено положительное заключение повторной государственной экспертизы на увеличение цены контракта, на основании которого заключено дополнительное соглашению к контракту в части увеличения стоимости до 5,4 млрд рублей. Средства на удорожание контракта выделены распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2024 года», — ответил Пестяряков в ответ на официальный запрос Города55.

Отметим, что сейчас пусковой комплекс гидроузла готов только на 36%: с конца мая строительная готовность объекта выросла только на 17%. Подрядчик, по информации минтранса, возводит вспомогательные здания и сооружения (административно-бытовой комплекс, гараж на 7 машин, блок ремонтно-механической мастерской и склад), работает на причальных линиях, верхней и нижней голове судоходного шлюза.

Полностью первый этап стройки, как ранее сообщал Город55, должен быть завершен к концу 2025 года. Параллельно с этим также ведется работа по проектированию второго этапа строительства гидроузла. Подряд стоимостью 613 млн рублей достался питерскому акционерному обществу «Ленгипроречтранс». Проектные работы уже на завершающем этапе и должны быть выполнены до конца 2024-го.

Дмитрий Пестряков уточнил, что начало финансирования второго этапа строительства Федеральным агентством водных ресурсов планируется с 2026 года. Средства выделят в рамках нового федерального проекта «Вода России».

Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Бизнес#Омск#Строительство#Подрядчик#Омский район#Новости#Гидроузел#Красногорский гидроузел#Минтранс
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