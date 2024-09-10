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Омичей попросили не убивать летучих мышей, залетающих в квартиры

«Не убивайте их»: квартиры омичей заполонили летучие мыши

10 сентября 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney

Омичей попросили не убивать летучих мышей, залетающих в квартиры

Горожанам посоветовали бережно относиться к крылатым соседям и аккуратно выпускать их на волю.

В последнее время в квартиры омичей снова стали попадать летучие мыши. В конце августа на нашествие крылатых «вампиров» пожаловались жители Амура-2. А буквально вчера, 9 сентября, в социальных сетях появился пост о том, что с летучими мышами столкнулись омичи, живущие на Красном Пути. Другие горожане тут же стали отшучиваться комментариях: «бэтмэн прилетел на ужин», «презентацию айфона 16 залетела посмотреть», «судя по видео, мышь её съела в конце». А вот омичам, к которым прилетали пугающие гости, было явно не до шуток.

У многих летучие мыши вызывают ассоциации с вампирами или угрозой бешенства. Опасны ли они на самом деле? Узнали у начальника отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования уникального омского природного парка «Птичья гавань» Ирины Швидко.

Фото: скриншот с видео из паблика «Омск Live»

По словам специалиста, эти животные естественны для нашей природной полосы. Основные их укрытия в городской среде — в парках, кронах деревьев, полутемных сырых местах. Летучие мыши являются редкими животными — некоторые виды даже занесены в Красную книгу Омской области. Они могут залетать в квартиры горожан по нескольким причинам.

«Например, чтобы их не беспокоил шум и ветер. Еще скорее всего их привлекают насекомые. Летучие мыши опасны тем, что могут быть переносчиками бешенства, поэтому лучше не трогать их голыми руками», — отметила Швидко.

Завкафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев подтвердил, что летучие мыши в Омской области есть всегда. Он подчеркнул, что они не опасны, если их не есть и не давать себя кусать.

В зоопарке «Детского ЭкоЦентра» просят омичей бережно относиться к таким соседям. Летучие мыши попадают в квартиры случайно.

«Они не нападают на человека. Это не экзотика, они живут рядом с нами. Их добыча — это насекомые, кровопийц среди наших местных видов нет. Разумная осторожность при отлове, и выпуск животного на волю — вот наш совет», — добавили в зоопарке.
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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Зоопарк#Бешенство#Птичья гавань#Природа#Насекомые
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