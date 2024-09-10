«Не убивайте их»: квартиры омичей заполонили летучие мыши

В последнее время в квартиры омичей снова стали попадать летучие мыши. В конце августа на нашествие крылатых «вампиров» пожаловались жители Амура-2. А буквально вчера, 9 сентября, в социальных сетях появился пост о том, что с летучими мышами столкнулись омичи, живущие на Красном Пути. Другие горожане тут же стали отшучиваться комментариях: «бэтмэн прилетел на ужин», «презентацию айфона 16 залетела посмотреть», «судя по видео, мышь её съела в конце». А вот омичам, к которым прилетали пугающие гости, было явно не до шуток.