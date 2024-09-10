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Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

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Омичам дали советы, что поможет легче перенести мощную магнитную бурю

Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность

10 сентября 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney

Омичам дали советы, что поможет легче перенести мощную магнитную бурю

Метеозависимые почувствуют ее влияние уже с сегодняшнего вечера.

Вечером во вторник, 10 сентября, Омскую область накроет магнитная буря. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По прогнозу, она начнется после 18:00 и продлится почти сутки. Пик магнитной бури ожидается после трех часов ночи 11 сентября до шести утра. В этот период она достигнет класса G2 (средняя).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

С приближением геомагнитного шторма в Минздраве Омской области дали рекомендации. По словам терапевтов БСМП №2 в дни магнитных бурь нужно правильно питаться и не переедать на ночью. Гипертоникам рекомендуют тщательнее следить за артериальным давлением, измеряя минимум два раза в день. Гипотоникам следует пить свежезаваренный чай с лимоном.

Метеозависимым, которые могут ощущать недомогание, советуют ограничить физнагрузки.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Магнитная буря#Ученые#Метеозависимость
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