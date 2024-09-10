Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Вечером во вторник, 10 сентября, Омскую область накроет магнитная буря. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По прогнозу, она начнется после 18:00 и продлится почти сутки. Пик магнитной бури ожидается после трех часов ночи 11 сентября до шести утра. В этот период она достигнет класса G2 (средняя).
С приближением геомагнитного шторма в Минздраве Омской области дали рекомендации. По словам терапевтов БСМП №2 в дни магнитных бурь нужно правильно питаться и не переедать на ночью. Гипертоникам рекомендуют тщательнее следить за артериальным давлением, измеряя минимум два раза в день. Гипотоникам следует пить свежезаваренный чай с лимоном.
Метеозависимым, которые могут ощущать недомогание, советуют ограничить физнагрузки.