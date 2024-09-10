Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность

Вечером во вторник, 10 сентября, Омскую область накроет магнитная буря. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По прогнозу, она начнется после 18:00 и продлится почти сутки. Пик магнитной бури ожидается после трех часов ночи 11 сентября до шести утра. В этот период она достигнет класса G2 (средняя).