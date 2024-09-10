На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря

К осени 2024 года индекс солнечного цикла достиг максимума, побив показатели XXI века, что говорит о высоких рисках масштабных солнечных вспышек и магнитных бурь. При этом очередной пик солнечной активности уже не за горами. Ученые предполагают, что ждать его стоит в середине 2025 года, но солнечная активность нарастает интенсивно, поэтому максимум может быть достигнут раньше.