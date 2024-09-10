На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Издание newia разбирается, какими будут последствия стихии и можно ли их избежать.
Весной 2024 года жители разных регионов нашей планеты с восторгом любовались полярным сиянием, и мало кому приходило в голову, что это зрелищное явление не что иное, как сигнал опасности, предупреждение о самой сильной за последние 20 лет магнитной буре.
Полярное сияние — следствие попавших в верхние слои атмосферы энергетически заряженных частиц, которые способны нанести землянам вред, повреждая работу спутников, электроники, электрических сетей, и даже обрушить мировую сеть Интернет.
К осени 2024 года индекс солнечного цикла достиг максимума, побив показатели XXI века, что говорит о высоких рисках масштабных солнечных вспышек и магнитных бурь. При этом очередной пик солнечной активности уже не за горами. Ученые предполагают, что ждать его стоит в середине 2025 года, но солнечная активность нарастает интенсивно, поэтому максимум может быть достигнут раньше.
Чем ближе этот пугающий максимум, утверждают ученые, тем больше будет солнечных вспышек и геомагнитных аномалий. Электрические токи вокруг Земли будут усиливаться, а значит, могут пострадать навигационные системы и системы коммуникации. Последствием такой ситуации могут стать проблемы со спутниковой и радиосвязью и даже коллапс мирового интернета.
Что же касается здоровья, здесь мнения специалистов расходятся. Одни считают, что магнитные бури опасны для сердечников и людей с проблемами артериального давления, другие уверяют, что на состояние человека геомагнитные штормы не влияют и ухудшения в эти периоды лишь итог самовнушения.