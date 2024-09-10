Московские аэропорты закрыты: омичи приземляются в других городах

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:23
В связи с временным закрытием части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла, пять самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии» вынуждены были приземлиться на запасные аэродромы.
В числе перенаправленных рейсов — U6-242 Сочи — Домодедово, U6-6006 Сочи — Домодедово, U6-462 Сочи — Домодедово, U6-2772 Самарканд — Домодедово и U6-2710 Ош — Домодедово.
На текущий момент задержаны рейсы U6-3573 Домодедово — Бодрум, U6-171 Домодедово — Сочи, U6-185 Домодедово — Сочи, U6-2131 Жуковский — Самарканд, U6-221 Домодедово — Сочи, U6-264 Екатеринбург — Домодедово, U6-388 Омск — Домодедово, U6-2460 Наманган — Жуковский, U6-2426 Худжанд — Жуковский и другие.
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