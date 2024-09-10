Квадроберы в России: кто это, в чем смысл и почему возник скандал с Mia Boyka

Но довольно скоро представители этой «субкультуры» начали выходить за рамки. Из-за этого многие взрослые с опаской отнеслись к новому увлечению подростков. Были случаи, когда люди даже делали пластические операции, чтобы быть похожими на животных, а также лаяли на прохожих и кусали их.