Квадроберы в России: кто это, в чем смысл и почему возник скандал с Mia Boyka

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Updated Сегодня, 05:02
Во время концерта Мии Бойки (Mia Boyka) на День города в Надыме потерялась девочка. Ее вывели на сцену прямо во время выступления, чтобы найти родителей. Тогда же артистка обратила внимание на костюм ребенка — на девочке была надета маска кошки.
«Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог», — спросила певица.
Оказалось, девочка действительно увлекается «новой субкультурой», что явно не понравилось Мии. После этого на певицу обрушился хейт из-за того, что та опозорила ребенка перед толпой, а интерес к квадробингу снова, как и минувшей весной, резко вырос.
В изначальном смысле квадроберы — это люди, занимающиеся квадробикой, которая произошла из слов «четыре» на латыни (quattuor) и «аэробика».
Квадробика — это вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Дети стремятся быть такими же ловкими и сильными, как животные, поэтому копируют их повадки. Они могут надевать маски и цеплять хвост, но это не является обязательным.
Среди квадроберов чаще встречаются дети и подростки от 7 до 14 лет — для них это скорее игра, чем спортивное состязание. Обычно они используют разные аксессуары в виде масок, накладных ушей, искусственных хвостов и лап-перчаток.
Квадроберы имитируют действия животных. Для этого сначала им нужно выбрать своего персонажа, а уже потом пытаться повторить его повадки. Фаворитами для детей считаются кошки, лисы, собаки и волки.
В квадробике выделяют несколько спортивных элементов, в числе которых прожки, ходьба на четвереньках. В том числе из-за последнего в обществе неоднозначное отношение к такому занятию. Некоторые дети начинают чрезмерно увлекаться этим, пугать и даже кусать окружающих. Тогда квадроберы выходят за грани общественных норм.
Среди российских школьников квадробинг стал набирать популярность весной этого года. Дети массово начали надевать маски различных животных, ползать в разных местах и имитировать звуки зверей.
Но довольно скоро представители этой «субкультуры» начали выходить за рамки. Из-за этого многие взрослые с опаской отнеслись к новому увлечению подростков. Были случаи, когда люди даже делали пластические операции, чтобы быть похожими на животных, а также лаяли на прохожих и кусали их.
Омский психолог Наталья Целевич рассказала, что для подростков-квадроберов животные становятся некими тотемами. За счет общего интереса у детей есть возможность найти друзей и проявить себя. Кроме того, как говорит Наталья Целевич, с помощью «фишек» внешнего вида квадроберы могут выразить свой протест, бросить вызов, привлечь внимание. Это абсолютно нормальное поведение для людей такого возраста.
Специалист считает, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества.
Еще в апреле депутат Госдумы Виталий Милонов был уверен, что модный тренд быстро пройдет и через полгода о нем даже никто не вспомнит. Он посоветовал окружающим с юмором отнестись к движению квадроберов.
В апреле в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявлял, что люди, живущие на природе, «не страдают идиотизмом».
«С другой стороны, дети видят чрезвычайную диджитализацию общества. Они инстинктивно тянутся к чему-то природному. Они живут в домах, где стекло, бетон, машины. Им не хватает чего-то естественного», — говорил Милонов.
Спустя несколько месяцев, в июле, на ситуацию обратила внимание другой депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она осудила квадробинг и потребовала его запретить. Она сравнила субкультуру с сатанизмом.
Вскоре после этого уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что считает это увлечение деструктивным. По ее словам, дети таким образом хотят поменять свою идентичность под животное — и это ненормально.
Скандалы с квадроберами возникали уже не один раз. Например, в Мурманской области девочка в кошачьей маске укусила сверстницу на игровой площадке. Затем в соцсетях стал набирать популярность ролик, на котором девочка на четвереньках скакала по газону в парке.
В мае сообщения о том, что квадроберы бегают около школ, детских площадок и парков, появились и в омских пабликах. Также совсем недавно разгорелся скандал с известной певицей Mia Boyka, о котором мы писали в начале материала. После него интерес к квадроберам снова начал расти.
Многие из знаменитостей осудили певицу — за девочку заступились Егор Крид, Ксения Собчак, Клава Кока. Также в дело вмешалась глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что не поддерживает квадробинг, но и выступает против буллинга детей.